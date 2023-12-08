أسعار الذهب تتجه لأول خسائر أسبوعية في شهر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أول خسائر أسبوعية في 4 أسابيع وسط ارتفاع الدولار.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الإقتصادية، استقرت أسعار الذهب عند مستويات 2044.9 دولار للأونصة.

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى مستويات 2135.4 دولار للأونصة يوم الإثنين وسط تصاعد الرهانات حول خفض الفدرالي للفائدة، وذلك قبل أن تتراجع الأسعار بأكثر من 100 دولار نتيجة عدم اليقين حول موعد خفض الفائد.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

08/12/2023 11:49:25