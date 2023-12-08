مجلس محافظة البلقاء يناقش مشاريع قطاعات التربية والتعليم والأشغال والثقافة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 8 كانون الأول (بترا)- عقد مجلس محافظة البلقاء أمس الخميس، اجتماعا ناقش خلاله مشاريع قطاعات التربية والتعليم والأشغال والثقافة، وخاصة دراسات مشاريع الأبنية المدرسية وإضافة الغرف الصفية، بحسب بيان للمجلس.
وقال رئيس المجلس ابراهيم العواملة، إن مجالس المحافظات تتعرض لإشكاليات كبيرة عند محاولتها تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية لارتفاع كلف الدراسات المتعلقة بتلك المشاريع، والتي تقف ميزانيات المجالس عاجزة عن تلبيتها، ومن أبرزها دراسات مشاريع إضافات الغرف الصفية، مشيرا إلى أن المجلس خاطب بالتزامن مع مخاطبات مجالس المحافظات، وزارة الأشغال العامة والإسكان لإستثناء تنفيذ هذه الدراسات التي تجري حاليًا لديهم وإتاحة الفرصة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذها لتسريع إجراءات التنفيذ وخفض الكلف المالية المتعلقة بها.
وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أشار العواملة إلى أنه تم الموافقة على إجراء مناقلة بقيمة 13340 ديناراً إلى بند دراسات إنشاء مركز ثقافي السلط إلى جانب المبلغ المرصود سابقًا وهو 50 ألف دينار .
وفي سياق تمكين قطاع الثقافة، تم التوافق على تخصيص ما قيمته 10 آلاف دينار لدعم إنشاء موقع جديد للهيئات الثقافية في المحافظة لما لهذه الهيئات من أهمية في إثراء المشهد الثقافي والحركة الثقافية في المحافظة.
وأطلع العواملة، أعضاء مجلس المحافظة على الدور الذي انطلقت من خلاله فكرة إنشاء المجلس الإستشاري الشبابي والذي جاءت بهدف تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتفعيل دورهم وتعزيز إنخراطهم في العمل العام من خلال خوضهم لتجربة حقيقة في العمل عن قرب مع مجلس المحافظة.
--(بترا)
أع/م ق/أس
08/12/2023 11:16:34
MENAFN08122023000117011021ID1107559510
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.