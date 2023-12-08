مجلس محافظة البلقاء يناقش مشاريع قطاعات التربية والتعليم والأشغال والثقافة

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 8 كانون الأول (بترا)- عقد مجلس محافظة البلقاء أمس الخميس، اجتماعا ناقش خلاله مشاريع قطاعات التربية والتعليم والأشغال والثقافة، وخاصة دراسات مشاريع الأبنية المدرسية وإضافة الغرف الصفية، بحسب بيان للمجلس.

وقال رئيس المجلس ابراهيم العواملة، إن مجالس المحافظات تتعرض لإشكاليات كبيرة عند محاولتها تنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية لارتفاع كلف الدراسات المتعلقة بتلك المشاريع، والتي تقف ميزانيات المجالس عاجزة عن تلبيتها، ومن أبرزها دراسات مشاريع إضافات الغرف الصفية، مشيرا إلى أن المجلس خاطب بالتزامن مع مخاطبات مجالس المحافظات، وزارة الأشغال العامة والإسكان لإستثناء تنفيذ هذه الدراسات التي تجري حاليًا لديهم وإتاحة الفرصة لوزارة التربية والتعليم لتنفيذها لتسريع إجراءات التنفيذ وخفض الكلف المالية المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بقطاع الثقافة، أشار العواملة إلى أنه تم الموافقة على إجراء مناقلة بقيمة 13340 ديناراً إلى بند دراسات إنشاء مركز ثقافي السلط إلى جانب المبلغ المرصود سابقًا وهو 50 ألف دينار .

وفي سياق تمكين قطاع الثقافة، تم التوافق على تخصيص ما قيمته 10 آلاف دينار لدعم إنشاء موقع جديد للهيئات الثقافية في المحافظة لما لهذه الهيئات من أهمية في إثراء المشهد الثقافي والحركة الثقافية في المحافظة.

وأطلع العواملة، أعضاء مجلس المحافظة على الدور الذي انطلقت من خلاله فكرة إنشاء المجلس الإستشاري الشبابي والذي جاءت بهدف تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وتفعيل دورهم وتعزيز إنخراطهم في العمل العام من خلال خوضهم لتجربة حقيقة في العمل عن قرب مع مجلس المحافظة.

--(بترا)

أع/م ق/أس

08/12/2023 11:16:34