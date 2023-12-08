6 شهداء برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- استشهد ستة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال شرق الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال المتواصل للمخيم، فيما ذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال حاولوا منع مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات إسرائيلية خاصة، تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إليه، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات.

واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

08/12/2023 10:49:00