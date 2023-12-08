مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك غزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك غزة
التاريخ
12/8/2023 4:32:16 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في الحرب على غزة.
وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني، بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 09:54:47
MENAFN08122023000117011021ID1107559507
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