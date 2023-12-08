مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخر بجروح خطيرة في معارك غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في الحرب على غزة.

وأفاد الجيش عبر موقعه الإلكتروني، بأن العنصرين قتلا في المعارك في قطاع غزة، فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

08/12/2023 09:54:47