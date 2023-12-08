شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 كانون الأول (بترا)- ارتقى فجر اليوم الجمعة، عدد من الشهداء، وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرئيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.
وحسب آخر احصائيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 16456 شهيدا و42250 جريحا، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
--(بترا)
ي أ/م ق/أس
08/12/2023 09:54:30
MENAFN08122023000117011021ID1107559506
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