3.1718 تريليون دولار أميركي احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في الشهر الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 كانون الأول (بترا)- قالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، إن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين وصلت إلى 3.1718 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مرتفعاً من 3.1012 تريليون دولار أميركي المسجلة بنهاية تشرين الأول الماضي.
وأرجعت الهيئة المذكورة الزيادة إلى التأثير المُجمّع لتغير سعر صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي في شهر تشرين الثاني، فيما ازدادت أسعار الأصول المالية العالمية، متأثرة بتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وبياناتها حول الاقتصاد الكلي، بحسب الهيئة.
وأضافت الهيئة أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة قوية وإمكانات ضخمة ومساحة كبيرة للمناورة، مشيرة إلى أن الأساسيات الجيدة للاقتصاد الصيني لم تتغير، ما يساعد على الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 09:43:01
MENAFN08122023000117011021ID1107559505
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