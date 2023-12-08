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3.1718 تريليون دولار أميركي احتياطيات النقد الأجنبي بالصين في الشهر الماضي

12/8/2023 4:32:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 كانون الأول (بترا)- قالت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي، إن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين وصلت إلى 3.1718 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر تشرين الثاني الماضي، مرتفعاً من 3.1012 تريليون دولار أميركي المسجلة بنهاية تشرين الأول الماضي.
وأرجعت الهيئة المذكورة الزيادة إلى التأثير المُجمّع لتغير سعر صرف العملات وتغيرات أسعار الأصول، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية اليوم الجمعة.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي في شهر تشرين الثاني، فيما ازدادت أسعار الأصول المالية العالمية، متأثرة بتوقعات السياسات النقدية للاقتصادات الرئيسية وبياناتها حول الاقتصاد الكلي، بحسب الهيئة.
وأضافت الهيئة أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة قوية وإمكانات ضخمة ومساحة كبيرة للمناورة، مشيرة إلى أن الأساسيات الجيدة للاقتصاد الصيني لم تتغير، ما يساعد على الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
08/12/2023 09:43:01

MENAFN08122023000117011021ID1107559505

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