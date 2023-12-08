موظفو صحيفة واشنطن بوست يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- أضرب موظفو صحيفة واشنطن بوست الأميركية العريقة، الخميس، عن العمل لمدة 24 ساعة، وفق ما أفادت نقابتهم، بعد وصول المفاوضات بشأن عقودهم مع الأدارة، والتي استمرت على 18 شهرا إلى حائط مسدود، بحسب واسنطن تايمز . وجاء الإضراب وسط مشهد إعلامي مضطرب في الولايات المتحدة لم تسلم منه الصحيفة التابعة لجيف بيزوس، أحد أثرياء رجال العالم ومؤسس شركة أمازون التي تعارض بشدة جهود النقابات.
وسجّل قطاع الإعلام الأميركي إلغاء نحو 17500 وظيفة في النصف الأول من عام 2023 وحده، وفقا لمؤسسة "تشالنجر وغراي وكريسماس" الاستشارية في مجال الموارد البشرية، كما أغلقت نحو 2500 صحيفة بالكامل على مدى العقدين الماضيين مع تآكل عائدات الإعلانات التقليدية لصالح الإنترنت.
--(بترا)
ب خ
08/12/2023 08:22:37
MENAFN08122023000117011021ID1107559504
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