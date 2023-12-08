موظفو صحيفة واشنطن بوست يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة

MENAFN - Jordan News Agency)



واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- أضرب موظفو صحيفة واشنطن بوست الأميركية العريقة، الخميس، عن العمل لمدة 24 ساعة، وفق ما أفادت نقابتهم، بعد وصول المفاوضات بشأن عقودهم مع الأدارة، والتي استمرت على 18 شهرا إلى حائط مسدود، بحسب واسنطن تايمز . وجاء الإضراب وسط مشهد إعلامي مضطرب في الولايات المتحدة لم تسلم منه الصحيفة التابعة لجيف بيزوس، أحد أثرياء رجال العالم ومؤسس شركة أمازون التي تعارض بشدة جهود النقابات.

وسجّل قطاع الإعلام الأميركي إلغاء نحو 17500 وظيفة في النصف الأول من عام 2023 وحده، وفقا لمؤسسة "تشالنجر وغراي وكريسماس" الاستشارية في مجال الموارد البشرية، كما أغلقت نحو 2500 صحيفة بالكامل على مدى العقدين الماضيين مع تآكل عائدات الإعلانات التقليدية لصالح الإنترنت.

--(بترا)

ب خ

08/12/2023 08:22:37