صندوق النقد يتوقع أن تتسبب الحرب على غزة بركود حاد للاقتصاد الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن تتسبب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ب"ركود حاد" للاقتصاد الفلسطيني، بحسب واشنطن تايمز .
وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك للصحافيين، "نتوقع أن يتسبب النزاع بركود حاد في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث كان من المتوقع حتى قبل اندلاع النزاع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط".
وأضافت، أنه في حين أن اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ستكون الأكثر تضررا، إلا أن "التأثير النهائي يعتمد على طول أمد الصراع وشدته".
وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أنه سيراجع توقعاته الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب التي حذر من أنه ستكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة ككل .
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
08/12/2023 08:18:04
MENAFN08122023000117011021ID1107559503
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