Friday, 08 December 2023 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد يتوقع أن تتسبب الحرب على غزة بركود حاد للاقتصاد الفلسطيني

12/8/2023 4:32:13 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن تتسبب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ب"ركود حاد" للاقتصاد الفلسطيني، بحسب واشنطن تايمز .
وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك للصحافيين، "نتوقع أن يتسبب النزاع بركود حاد في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث كان من المتوقع حتى قبل اندلاع النزاع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط".
وأضافت، أنه في حين أن اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ستكون الأكثر تضررا، إلا أن "التأثير النهائي يعتمد على طول أمد الصراع وشدته".
وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أنه سيراجع توقعاته الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب التي حذر من أنه ستكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة ككل .
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
08/12/2023 08:18:04

MENAFN08122023000117011021ID1107559503

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث