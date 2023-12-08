صندوق النقد يتوقع أن تتسبب الحرب على غزة بركود حاد للاقتصاد الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- توقع صندوق النقد الدولي، الخميس، أن تتسبب الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ب"ركود حاد" للاقتصاد الفلسطيني، بحسب واشنطن تايمز .

وقالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك للصحافيين، "نتوقع أن يتسبب النزاع بركود حاد في النشاط الاقتصادي في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث كان من المتوقع حتى قبل اندلاع النزاع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي على الأمد المتوسط".

وأضافت، أنه في حين أن اقتصادات الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل ستكون الأكثر تضررا، إلا أن "التأثير النهائي يعتمد على طول أمد الصراع وشدته".

وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، أنه سيراجع توقعاته الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب الحرب التي حذر من أنه ستكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة ككل .

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

08/12/2023 08:18:04