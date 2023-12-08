Friday, 08 December 2023 02:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

12/8/2023 4:32:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 300 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 69 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 62 نقطة ليغلق على 36117 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 193 نقطة ليصل إلى 14339 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 36 نقطة ليصل إلى 4585 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 1868 نقطة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
08/12/2023 08:04:01

MENAFN08122023000117011021ID1107559502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث