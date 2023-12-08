ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 300 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 69 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 62 نقطة ليغلق على 36117 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 193 نقطة ليصل إلى 14339 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع 36 نقطة ليصل إلى 4585 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 1868 نقطة.

--(بترا)

م د/م ق/أس

08/12/2023 08:04:01