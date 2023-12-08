ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 300 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، نحو 300 نقطة، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 69 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، أمس الخميس 62 نقطة ليغلق على 36117 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 193 نقطة ليصل إلى 14339 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع 36 نقطة ليصل إلى 4585 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 1868 نقطة.
--(بترا)
م د/م ق/أس
08/12/2023 08:04:01
MENAFN08122023000117011021ID1107559502
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