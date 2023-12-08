زلزال بقوة 5,8 درجات يهز وسط العاصمة المكسيكية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، أن زلزالا بلغت قوته 5,8 درجات هز وسط العاصمة مكسيكو سيتي الخميس، في وقت أكدت فيه السلطات المحلية، أن الزلزال لم يسجل أضرارا، بحسب واشنطن بوست .
ويقع مركز الزلزال في ولاية بويبلا إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي تعد أكثر من تسعة ملايين نسمة.
وقال رئيس بلدية العاصمة مارتي باتريس عبر منصة إكس "لا توجد تقارير عن أي أضرار في مكسيكو سيتي".
وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، تجعل تحركاتها من الأكثر تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ غربا.
--(بترا)
ب خ/م ق/أس
08/12/2023 07:57:16
MENAFN08122023000117011021ID1107559501
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