زلزال بقوة 5,8 درجات يهز وسط العاصمة المكسيكية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 8 كانون الأول (بترا)- أعلنت هيئة رصد الزلازل المكسيكية، أن زلزالا بلغت قوته 5,8 درجات هز وسط العاصمة مكسيكو سيتي الخميس، في وقت أكدت فيه السلطات المحلية، أن الزلزال لم يسجل أضرارا، بحسب واشنطن بوست .

ويقع مركز الزلزال في ولاية بويبلا إلى الجنوب الغربي من المدينة الضخمة التي تعد أكثر من تسعة ملايين نسمة.

وقال رئيس بلدية العاصمة مارتي باتريس عبر منصة إكس "لا توجد تقارير عن أي أضرار في مكسيكو سيتي".

وتقع المكسيك بين خمس صفائح تكتونية، تجعل تحركاتها من الأكثر تعرضا للزلازل في العالم، خاصة على ساحل المحيط الهادئ غربا.

--(بترا)

ب خ/م ق/أس

08/12/2023 07:57:16