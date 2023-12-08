مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن فلسطين اليوم

مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن فلسطين اليوم
التاريخ
12/8/2023 4:32:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة علنية تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن المقرر، أن يصوت المجلس على مشروع قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
08/12/2023 07:54:44
MENAFN08122023000117011021ID1107559500
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