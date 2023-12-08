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مجلس الأمن يعقد جلسة علنية بشأن فلسطين اليوم

12/8/2023 4:32:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 8 كانون الأول (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة علنية تحت البند المعنون "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
ومن المقرر، أن يصوت المجلس على مشروع قرار يطالب بهدنة إنسانية في غزة.
-- (بترا)
م د/م ق/أس
08/12/2023 07:54:44

MENAFN08122023000117011021ID1107559500

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