رياض الخولى يشارك فى رمضان 2024 مع أحمد العوضى وغادة عبد الرازق

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان رياض الخولى في بطولة مسلسلين جديدين للعرض في شهر رمضان المقبل 2024، حيث تعاقد الخولى على المشاركة في بطولة مسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضى، و"صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق، ومقرر بدء تصوير العملين الأسبوع المقبل حسب الجدول الذى وضعه القائمون على المسلسلين.

مسلسل "حق عرب" تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وبطولة أحمد العوضى، رياض الخولى، وفاء عامر، ميرهان حسين، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل في اطار شعبى أكشن مع وجود قصص إنسانية وجانب رومانسى خلال الأحداث.

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبدالرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماهر، منال سلامة، ميار الغيطى، مجدي بدر، أحمد ماجد، سامية عاطف، محمد أحمد ماهر وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن وتدور أحداثه في اطار اجتماعى لا يخلو من الاثارة والتشويق.

وقدم رياض الخولى في رمضان الماضى، مسلسل "بابا المجال"، من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نسرين أمين، سهر الصايغ، باسم سمرة، سوسن بدر، جومانا مراد، رياض الخولى، محمود حافظ، سما إبراهيم، فرح يوسف، محمد نجاتى، عارفة عبد الرسول، محمد رضوان، أحمد كشك، هبة حسن، أحمد ماهر، أسما سليمان، عزوز عادل وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد موسى.







