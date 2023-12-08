إلهام شاهين عن إطلاق اسم عادل إمام على كوبري: يستحق هذا التخليد

MENAFN - Youm7) أشادت الفنانة إلهام شاهين بإطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام على أحد الكباري، وأعربت عن سعادتها البالغة بذلك، قائلة: "أنا مبسوطة جدا إن اسم زعيمنا عادل إمام يبقى على كوبري يخلد اسمه طول الحياة".

وتابعت في تصريح لـ "اليوم السابع": "عادل إمام اسمه مخلد لكل الأجيال، فهو محبوب الملايين في كل مكان في الوطن العربي وخارجه، وهو يستحق هذا التخليد واختيار رائع، وبقوله ألف ألف مبروك وهو مخلد في قلوبنا كمان وفي قلوب كل محبيه".

ولقب عادل إمام بالزعيم، وهو من مواليد 17 مايو 1940، ويُعَد أحد أشهر الممثلين وأكثرهم شعبية في مصر والوطن العربي، واشتُهِر بأداء الأدوار الكوميدية التي مُزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية، مثل مراتي مدير عام (1966) وكرامة زوجتي (1967) وعفريت مراتي (1968)، وبدأ " إمام" حياته الفنية في بداية الستينات، وقدَّم حتى الآن 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي مع المطرب عبد الحليم حافظ بعنوان أرجوك لا تفهمني بسرعة (1973).

وأطلقت محافظة القاهرة اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن، وجاء قرار محافظة القاهرة بعدما وافق عليه المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال.



