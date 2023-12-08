Friday, 08 December 2023 02:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة شقيق الفنان أحمد حلمى والدفن بمقابر الأسرة بقرية الشموت فى بنها

12/8/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Youm7) توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى، صباح اليوم، وتشيع الجنازة من مسجد ناصر فى بنها، على أن يتم دفن الراحل فى مقابر الأسرة الموجودة داخل قرية الشموت.







MENAFN08122023000132011024ID1107559496

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث