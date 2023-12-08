وفاة شقيق الفنان أحمد حلمى والدفن بمقابر الأسرة بقرية الشموت فى بنها

وفاة شقيق الفنان أحمد حلمى والدفن بمقابر الأسرة بقرية الشموت فى بنها
التاريخ
12/8/2023 4:31:47 AM
(MENAFN
- Youm7) توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى، صباح اليوم، وتشيع الجنازة من مسجد ناصر فى بنها، على أن يتم دفن الراحل فى مقابر الأسرة الموجودة داخل قرية الشموت.
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