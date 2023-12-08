ماذا قال أحمد حلمى عن شقيقه الراحل؟.. شبهى جداً وأحلى حاجة وجود أخ كبير

(MENAFN
- Youm7) توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى ، صباح اليوم، والذى كانت تجمعه علاقة خاصة وقوية للغاية مع شقيقه أحمد حلمى مثلما ظهر مع آخر رسالة بعثها الأخير له على حساباته عبر السوشيال ميديا منذ فترة ووصفه فيها بأنه ليس أخا وإنما صاحب أيضاً.
أحمد حلمى حينما نشر صورة شقيقه الراحل منذ فترة بعث برسالة له قائلا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".
أحمد حلمى فى آخر رسالة لشقيقه خالد حلمى
MENAFN08122023000132011024ID1107559495
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.