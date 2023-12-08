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ماذا قال أحمد حلمى عن شقيقه الراحل؟.. شبهى جداً وأحلى حاجة وجود أخ كبير

12/8/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Youm7) توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى ، صباح اليوم، والذى كانت تجمعه علاقة خاصة وقوية للغاية مع شقيقه أحمد حلمى مثلما ظهر مع آخر رسالة بعثها الأخير له على حساباته عبر السوشيال ميديا منذ فترة ووصفه فيها بأنه ليس أخا وإنما صاحب أيضاً.

أحمد حلمى حينما نشر صورة شقيقه الراحل منذ فترة بعث برسالة له قائلا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".


أحمد حلمى فى آخر رسالة لشقيقه خالد حلمى





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