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أحمد حلمى يطلب الدعاء لشقيقه ويعلن موعد العزاء

12/8/2023 4:31:47 AM
(MENAFN- Youm7) طالب النجم أحمد حلمى جمهوره بالدعاء إلى شقيقه خالد الذى وافته المنية صباح اليوم، مشيرا أنه سيستقبل العزاء فى الراحل يوم الأحد المقبل فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه على "فيس بوك": "توفى إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء".

توفى خالد حلمى شقيق الفنان أحمد حلمى، صباح اليوم، وتشيع الجنازة من مسجد ناصر فى بنها، على أن يتم دفن الراحل فى مقابر الأسرة الموجودة داخل قرية الشموت.

وكانت تجمع أحمد حلمى علاقة قوية بشقيقه خالد، حيث نشر أحمد حلمى صورة من فترة طويلة تجمعه بشقيقه خال، معلقا: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا فى النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".







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