طريقة عمل كيكة السينابون بالقرفة.. حلويات شرقية تساعد على التدفئة

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- Youm7) تعتبر كيك السينابون بالقرفة من الحلويات الشرقية الشهيرة، والتي تمد الجسم بالطاقة ويمكن أن تحصل عليها بأكثر من طعم، حيث أن كيك السينابون من الحلويات سهلة التحضير والتوفير، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عم كيك السينابون بمكونات خفيفة في البيت على طريقة الشيف مي صيام
كيك السينابون طريقة عمل كيك السينابون: المكونات :
3 كوب دقيق
كيس بكينج بودر
كوب ونص سكر
كوب الا ربع لبن
فانيليا
ملعقة كبيرة خل
4
بيض
كوب زبدة أو خليط زيت على زبدة
2
ملعقة قرفة
معلقة كبيرة دقيق
ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة سكر بني أو عادي
نص كوب جبنة كريمي
نص كوب كريمة خفق
نص كوب سكر بودرة
صوص شوكولاتة او كراميل اختياري
طريقة تحضير كيك السينابون :
أضربي البيض والفانيليا والخل والسكر في الخلاط
ثم ضيفي اللبن والزبدة وقومي بضربهم المكونات بطريقة جيدة
يخلط الدقيق مع البكينج بودر جيدا
ثم ضيفي السوائل على خليط الدقيق ويمزج جيدا
ثم ضيفي نصف كمية الخليط في صينة مدهونة سمن
ثم ضعي الحشوة
ثم ضعي باقي النصف الثاني من الخليط
وقومي بإدخالها فرن ساخن مسبقا لمدة 40 دقيقة
وتزين بالصوص
تحضير الصوص:
ثم اخلطي القرفة مع ملعقة الدقيق والكاكاو والسكر بشكل جيد
ثم قومي بضرب الجبن الكريمي بالمضرب بطريقة جيدة
ثم ضيفي كريمة الخفق والسكر ويضرب حتي يمتزجوا
جيدا
وقومي بتزينها
كيكة القرفة
كيكة السينابون
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