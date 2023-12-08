أبراج فلكية تستطيع إخفاء مشاعرها الحقيقة.. اعرف انت منهم ولا لأ؟

MENAFN - Youm7) القدرة على إخفاء المشاعر من الصفات التي يمتلكها البعض، حيث يستطيعون الظهور بغير ما يحملونه من مشاعر، ويعتقد أن البعض يتصفون بهذه الصفة وينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي .

اخفاء المشاعر أبراج لديها القدرة على إخفاء مشاعرها: برج الحوت:



يتصف برج الحو بعدد كبير من الصفات، ويعتبر من أقوي الأبراج التي تجيد إخفاء مشاعرها بصدق، وفي حالة إذا كانت المشاعر تقلل من قيمتها كما يعتقد، أيضًا يمكن لبرج الحوت أن يتعايش وبداخله كم كبير من المشاكل والأحزان ويحارب ليخفيها عن الآخرين .

برج السرطان:



برج السرطان من الأبراج التي تجيد حمل المشاعر بداخلها ويمكنها تخطى هذه المرحلة بدون أن تشكو للآخرين، وبالرغم من إنه صاحب تفكير خيالي وكثيرالحديث لكن لا يمكن أن يعبر عما بداخله .

برج الأسد:



بالرغم من أن مولود برج الأسد من الأبراج التي يطلق عليها عبارة" اللي في قلبهم على لسانهم"، لكنهم يكتمون مشاعر الاشتياق للحيب خوفًا من التقليل من شأنهم كما يعتقدون،

يتحمل برج الأسد الألم دون أن يصرح به.



برج الحمل:



يتمتع برج الحمل بالصبر الطويل حيث يستطيع تحمل مابداخله دون أن يصرح به، ويمتلك عدد كبير من الصفات الإيجابية التي ليس لها مثيل، لكنه يصعب عليه الحكي أو الشرح بما يشعر به.

ابراج لديها القدرة على اخفاء المشاعر



