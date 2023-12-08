أبراج فلكية تستطيع إخفاء مشاعرها الحقيقة.. اعرف انت منهم ولا لأ؟

(MENAFN
- Youm7) القدرة على إخفاء المشاعر من الصفات التي يمتلكها البعض، حيث يستطيعون الظهور بغير ما يحملونه من مشاعر، ويعتقد أن البعض يتصفون بهذه الصفة وينتمون لبعض الأبراج الفلكية التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما أشارت إليه مايا ناجي .
اخفاء المشاعر أبراج لديها القدرة على إخفاء مشاعرها: برج الحوت:
يتصف برج الحو بعدد كبير من الصفات، ويعتبر من أقوي الأبراج التي تجيد إخفاء مشاعرها بصدق، وفي حالة إذا كانت المشاعر تقلل من قيمتها كما يعتقد، أيضًا يمكن لبرج الحوت أن يتعايش وبداخله كم كبير من المشاكل والأحزان ويحارب ليخفيها عن الآخرين .
برج السرطان:
برج السرطان من الأبراج التي تجيد حمل المشاعر بداخلها ويمكنها تخطى هذه المرحلة بدون أن تشكو للآخرين، وبالرغم من إنه صاحب تفكير خيالي وكثيرالحديث لكن لا يمكن أن يعبر عما بداخله .
برج الأسد:
بالرغم من أن مولود برج الأسد من الأبراج التي يطلق عليها عبارة" اللي في قلبهم على لسانهم"، لكنهم يكتمون مشاعر الاشتياق للحيب خوفًا من التقليل من شأنهم كما يعتقدون،
يتحمل برج الأسد الألم دون أن يصرح به.
برج الحمل:
يتمتع برج الحمل بالصبر الطويل حيث يستطيع تحمل مابداخله دون أن يصرح به، ويمتلك عدد كبير من الصفات الإيجابية التي ليس لها مثيل، لكنه يصعب عليه الحكي أو الشرح بما يشعر به.
ابراج لديها القدرة على اخفاء المشاعر
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