لو مالوش في المذاكرة.. 10 طرق لتحفيز طفلك على التعلم

إذا كنت تريد لطفلك أن يكون طالبًا ممتازًا، فلا بد أن تعرف أن تعلمه لا يقتصر

على المدرسة فقط، فعلى الرغم من أن المهارات التي يتعلمها هناك ضرورية لنموه الفكري والاجتماعي، إلا أن طفلك يحتاج إلى مساعدته بالتشجيع على المذاكرة والتى يمكن تحقيقها من خلال الخطوات التالية والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " scholastic".

المذاكرة





تحفيز الأطفال على المذاكرة يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هنا 10 طرق لتحفيزهم:





تحديد أهداف واضحة:



ساعدِ الطفل على تحديد أهداف واضحة وملموسة للمذاكرة، مثل الحصول على درجة معينة أو إكمال مهمة محددة.





جعلها ممتعة:

حاولِ جعل المذاكرة ممتعة ومشوقة. استخدم ألعاب التعلم أو الأنشطة التفاعلية لجعل المواد أكثر إثارة وتشويقًا.

تحفيز على المذاكرة





توفير بيئة مناسبة:

وفر بيئة هادئة وخالية من التشتت للطفل أثناء المذاكرة. يجب أن يكون هناك مكان مريح وجيد إضاءة للطفل للتركيز بشكل أفضل.





تقديم مكافآت:



استخدم نظام المكافآت والمسابقات لتحفيز الطفل. فعلى سبيل المثال، يمكنكِ تقديم مكافأة صغيرة عند اجتياز اختبار أو الحصول على درجة عالية.





تقسيم المهام:

تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة ومنظمة. وساعدِ الطفل على وضع خطة مذاكرة يومية أو أسبوعية ليتمكن من إدارة وقته بشكل أفضل.





توفير دعم وتشجيع:



قدّمِ الدعم والتشجيع المستمر للطفل أثناء عملية المذاكرة. أظهرِ اهتمامك وفخرك بجهوده وإنجازاته الصغيرة.

طرق تشجيع الأطفال على المذاكرة





استخدام التكنولوجيا:

استفدِ من التكنولوجيا لتوفير أدوات مذاكرة مثل تطبيقات الهواتف المحمولة أو المواقع التعليمية التفاعلية التي تساعد الطفل على مراجعة المواد بشكل ممتع ومبتكر.





العمل الجماعي:

قدمِ فرصًا للعمل الجماعي مع الأصدقاء أو الأشقاء المتعلمين بنفس المواد. يمكن أن يكون للتعاون والمنافسة الإيجابية تأثير إيجابي على تحفيز الطفل.

نصائح ذكية تحبب أطفالنا في المذاكرة استراحات منتظمة:



ضعِ خطة تشمل استراحات منتظمة خلال فترات المذاكرة الطويلة. يمكن لاستراحات قصيرة مثل تمارين الاسترخاء أو اللعب لفترة قصيرة أن تساعد على تجديد تركيز الطفل.





الثناء على قدرات الطفل:



استخدم الثناء بشكل منتظم لتعزيز الطفل على المذاكرة. وقدمِ تشجيعًا وثناءً على جهوده وإنجازاته الصغيرة، حتى يشعر بالرضا والثقة في قدراته.