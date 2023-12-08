لو مالوش في المذاكرة.. 10 طرق لتحفيز طفلك على التعلم

(MENAFN
- Youm7)
إذا كنت تريد لطفلك أن يكون طالبًا ممتازًا، فلا بد أن تعرف أن تعلمه لا يقتصر
على المدرسة فقط، فعلى الرغم من أن المهارات التي يتعلمها هناك ضرورية لنموه الفكري والاجتماعي، إلا أن طفلك يحتاج إلى مساعدته بالتشجيع على المذاكرة والتى يمكن تحقيقها من خلال الخطوات التالية والتى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " scholastic".
المذاكرة
تحفيز الأطفال على المذاكرة يمكن أن يكون تحديًا، ولكن هنا 10 طرق لتحفيزهم:
تحديد أهداف واضحة:
ساعدِ الطفل على تحديد أهداف واضحة وملموسة للمذاكرة، مثل الحصول على درجة معينة أو إكمال مهمة محددة.
جعلها ممتعة:
حاولِ جعل المذاكرة ممتعة ومشوقة. استخدم ألعاب التعلم أو الأنشطة التفاعلية لجعل المواد أكثر إثارة وتشويقًا.
تحفيز على المذاكرة
توفير بيئة مناسبة:
وفر بيئة هادئة وخالية من التشتت للطفل أثناء المذاكرة. يجب أن يكون هناك مكان مريح وجيد إضاءة للطفل للتركيز بشكل أفضل.
تقديم مكافآت:
استخدم نظام المكافآت والمسابقات لتحفيز الطفل. فعلى سبيل المثال، يمكنكِ تقديم مكافأة صغيرة عند اجتياز اختبار أو الحصول على درجة عالية.
تقسيم المهام:
تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة ومنظمة. وساعدِ الطفل على وضع خطة مذاكرة يومية أو أسبوعية ليتمكن من إدارة وقته بشكل أفضل.
توفير دعم وتشجيع:
قدّمِ الدعم والتشجيع المستمر للطفل أثناء عملية المذاكرة. أظهرِ اهتمامك وفخرك بجهوده وإنجازاته الصغيرة.
طرق تشجيع الأطفال على المذاكرة
استخدام التكنولوجيا:
استفدِ من التكنولوجيا لتوفير أدوات مذاكرة مثل تطبيقات الهواتف المحمولة أو المواقع التعليمية التفاعلية التي تساعد الطفل على مراجعة المواد بشكل ممتع ومبتكر.
العمل الجماعي:
قدمِ فرصًا للعمل الجماعي مع الأصدقاء أو الأشقاء المتعلمين بنفس المواد. يمكن أن يكون للتعاون والمنافسة الإيجابية تأثير إيجابي على تحفيز الطفل.
نصائح ذكية تحبب أطفالنا في المذاكرة استراحات منتظمة:
ضعِ خطة تشمل استراحات منتظمة خلال فترات المذاكرة الطويلة. يمكن لاستراحات قصيرة مثل تمارين الاسترخاء أو اللعب لفترة قصيرة أن تساعد على تجديد تركيز الطفل.
الثناء على قدرات الطفل:
استخدم الثناء بشكل منتظم لتعزيز الطفل على المذاكرة. وقدمِ تشجيعًا وثناءً على جهوده وإنجازاته الصغيرة، حتى يشعر بالرضا والثقة في قدراته.
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