تفاصيل إطلالة كريستين ستيوارت فى عرض العلامة التجارية شانيل.. صور

(MENAFN
- Youm7) اتسمت إطلالة النجمتين
كريستين ستيوارت ولوسى بوينتون بالأناقة خلال حضورهما عرض أزياء شانيل فى مانشستر يوم الخميس، وظهرت كريستين، البالغة من العمر 33 عاماً، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا من التويد يجمع بين اللونين الأبيض والأسود مع خط عنق منخفض وتنورة واسعة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
كريستين خلال حضور شانيل
وأكملت النجمة الشابة إطلالتها بارتداء زوج من الأحذية السوداء السميكة ومجموعة من المجوهرات الفضية، وصففت شعرها البنى على هيئة ضفيرة بالخلف، وتركت بعض الخصلات على وجهها ووضعت مكياج يتوافق مع إطلالتها.
كريستين ستيوارت
وأطلت لوسي، 29 عاماً، بإطلالة عصرية وبفستان بياقة أحادية اللون مزينة بأزرار فضية، وارتدت فستان قصير مع جوارب بيضاء وحذاء فلات، وحملت حقيبة سوداء صغيرة.
لوسى
وتحول شارع توماس في الحي الشمالي بمانشستر إلى حدث أزياء، حيث سارت عارضات الأزياء على الطريق، مغطي بهيكل معدني لحمايتهن من المطر، بينما اصطف الضيوف من الصف الأول على الأرصفة.
لوسي بوينتون
وحضر العرض العديد من المشاهير والمهتمين باتجاهات الموضة ليطلعوا على أحدث تصميمات العلامة التجارية الشهيرة "شانيل" واختيار قطع الملابس الأنيقة التي تتوافق مع أذواقهم.
عرض أزياء شانيل
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