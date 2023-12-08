تفاصيل إطلالة كريستين ستيوارت فى عرض العلامة التجارية شانيل.. صور

MENAFN - Youm7) اتسمت إطلالة النجمتينكريستين ستيوارت ولوسى بوينتون بالأناقة خلال حضورهما عرض أزياء شانيل فى مانشستر يوم الخميس، وظهرت كريستين، البالغة من العمر 33 عاماً، بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا من التويد يجمع بين اللونين الأبيض والأسود مع خط عنق منخفض وتنورة واسعة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كريستين خلال حضور شانيل

وأكملت النجمة الشابة إطلالتها بارتداء زوج من الأحذية السوداء السميكة ومجموعة من المجوهرات الفضية، وصففت شعرها البنى على هيئة ضفيرة بالخلف، وتركت بعض الخصلات على وجهها ووضعت مكياج يتوافق مع إطلالتها.

كريستين ستيوارت

وأطلت لوسي، 29 عاماً، بإطلالة عصرية وبفستان بياقة أحادية اللون مزينة بأزرار فضية، وارتدت فستان قصير مع جوارب بيضاء وحذاء فلات، وحملت حقيبة سوداء صغيرة.

لوسى

وتحول شارع توماس في الحي الشمالي بمانشستر إلى حدث أزياء، حيث سارت عارضات الأزياء على الطريق، مغطي بهيكل معدني لحمايتهن من المطر، بينما اصطف الضيوف من الصف الأول على الأرصفة.

لوسي بوينتون

وحضر العرض العديد من المشاهير والمهتمين باتجاهات الموضة ليطلعوا على أحدث تصميمات العلامة التجارية الشهيرة "شانيل" واختيار قطع الملابس الأنيقة التي تتوافق مع أذواقهم.

عرض أزياء شانيل