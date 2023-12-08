رئيس جهاز مدينة بدر يتفقد أعمال تأثيث المركز الطبى بـزهرة العاصمة

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- Youm7) تفقد المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر ، والدكتورة هالة المراغي، مدير الإدارة الطبية بمدينة بدر، أعمال تجهيز وتأثيث المركز الطبي لخدمة المستفيدين بوحدات سكن مصر، ومشروع " زهرة العاصمة "، سكن موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، المرحلة الأولى بالامتداد الشرقي بالمدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والإدارة الطبية بمدينة بدر.
وأشار المهندس رضوان محمد عبد الرشيد، إلى أن ذلك يأتي سعياً من جهاز المدينة لتوفير مختلف الخدمات الطبية للمواطنين، والارتقاء بمستوى هذه الخدمات.
وأكد رئيس جهاز مدينة بدر، سرعة البدء فى تشغيل المركز الطبي لخدمة السكان المنتقلين بسكن العاملين بالعاصمة الإدارية، وسكن مصر.
جدير بالذكر أنه بعد تنفيذ وتشغيل المدينة الطبية، ستسهم بدور كبير فى تقديم كافة الخدمات الطبية، بالإضافة للوحدات والمراكز الطبية بمعظم أحياء المدينة.
وفي سياق متصل، أكد المهندس رضوان عبد الرشيد،
ضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث تم شن حملة إزالة الإشغالات واللافتات الإعلانية بالحي الثالث، المجاورة الثالثة، والمجاورة الرابعة قطعة 2، ومنطقة صبحي حسين، وتم إخلاء محلين، وتحرير المحاضر، والتحفظ على الأدوات، مؤكداً
مواصلة الحملات للقضاء على أي مخالفات.
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