نادي القصة والقومى لثقافة الطفل والتنمية الثقافية يكرمون اسم الشاروني

MENAFN - Youm7) ينظم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، والمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتوروليد قانوش، يكرمون اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني بإهداء درع القومي للطفل للدكتورة هالة الشاروني.

يأتى ذلك ضمن احتفاء نادي القصة بالشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، وذلك يوم السبت 9 ديسمبر في الخامسة مساء ببيت الشعر بالحسين في بيت الست وسيلة، ويقام اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل"،

وقال الكاتب محمد ناصف سكرتير عام نادي القصة، إن اللقاء تديره الكاتبة منى ماهر ويشارك فيه الكتاب الدكتور هالة الشاروني، أحمد عبد النعيم، عبده الزراع، أحمد زحام، د.هبة عبد الفتاح، وليد كمال، د.صفية إسماعيل، د.محمد سيد عبد التواب، منتصر ثابت، عبد الله مرشدي، مصطفى غنايم، د.سيد نجم، محمد عبد الحافظ ناصف.

ويعتبر يعقوب الشاروني واحدا من أبرز كتاب الأطفال حيث أنجز مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.