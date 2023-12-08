نادي القصة والقومى لثقافة الطفل والتنمية الثقافية يكرمون اسم الشاروني

(MENAFN
- Youm7) ينظم نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، والمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور
وليد قانوش، يكرمون اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني بإهداء درع القومي للطفل للدكتورة هالة الشاروني.
يأتى ذلك ضمن احتفاء نادي القصة بالشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، وذلك يوم السبت 9 ديسمبر في الخامسة مساء ببيت الشعر بالحسين في بيت الست وسيلة، ويقام اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل"،
وقال الكاتب محمد ناصف سكرتير عام نادي القصة، إن اللقاء تديره الكاتبة منى ماهر ويشارك فيه الكتاب الدكتور هالة الشاروني، أحمد عبد النعيم، عبده الزراع، أحمد زحام، د.هبة عبد الفتاح، وليد كمال، د.صفية إسماعيل، د.محمد سيد عبد التواب، منتصر ثابت، عبد الله مرشدي، مصطفى غنايم، د.سيد نجم، محمد عبد الحافظ ناصف.
ويعتبر يعقوب الشاروني واحدا من أبرز كتاب الأطفال حيث أنجز مئات من الأعمال الأدبية الخاصة بالطفل، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والدولية في هذا المجال، منها جائزة الدولة التقديرية في مجال الآداب عام 2020م، كما عمل مستشارًا لوزير الثقافة لشئون الطفل، وكان مديرًا للمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة، وعضوًا بلجنة الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ومشرفًا على صفحة الأطفال بجريدة الأهرام في الفترة من 1981م- 2008م، وأستاذًا زائرًا لتدريس أدب الطفل في عدد من الجامعات المصرية.
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