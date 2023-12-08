فلسفة فكرية فى حب الحياة بقصائد أمسية بيت الشعر بالشارقة (صور)

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة أمسية شعرية، شارك فيها الشاعران يوسف عبدالعزيز من الأردن، ومحمد علي الخضور من سوريا، بحضور الشاعر محمد عبدالله البريكى مدير البيت.

خلال الأمسية الشعرية







قدمت الأمسية سعاد شريدي من الجزائر، التي أشادت بالجهود التي يبذلها بيت الشعر في الفضاء الإبداعي، بخاصة أنه منذ سنوات طويلة وهو

يضيء على تجارب شعرية حقيقية تمتلك حضورها في المشهد الثقافي، وأن ما يقدمه بيت الشعر من أمسيات موصولة بعطر الكلمة الصادقة يرسخ للعلاقة بين الشعر والمتلقي.

وقالت سعاد شريدى: اعتدنا على هذا الزخم الذى يتمثل في الحضور الكثيف من قبل الجمهور الذي دائماً يملأ ساحة البيت في كل أمسية، ما يعد مؤشراً على الألفة بين الشاعر والمتلقي، ومن ثم يبرهن أيضاً على أن الشعر باق، وأن الجمهور شريك نجاح، في ظل الدعم غير المحدود للشعر والشعراء من قبل الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وقد حلقت قصائد الشعراء في فضاءات مختلفة، فتغنوا بالحب، وعبروا بالكلمات عن عواطفهم الإنسانية، وفلسفاتهم الفكرية، ورؤاهم الكلية للحياة وبواطنها بإيقاعات موسيقية ظاهرة يغلب عليها الشجن، ومن ثم برعوا في تصوير الذات، ومثلوا حالاتهم الوجدانية في قصائدهم خير تمثيل، فتفاعل معهم جمهور الأمسية المتنوع الذي لم يقل في كثافته وزخمه عن إبداع الشعراء أنفسهم، إذ حظيت الأمسية بحضور نخبة من المثقفين، والنقاد والمتخصصين الأكاديميين في مختلف المجالات

الفكرية والعلمية.

جانب من الأمسية





افتتح القراءات الشاعر يوسف عبد العزيز، الذي وظف تقنياته الشعرية الجمالية في إبهاج الحضور بكلماته التي حملت في طياتها روح الشعر العتيد بحيوية ودهشة وتألق، فقرأ في البداية قصيدة "أُنثى الرَّعد" التي في تسلسلها الدال تعبر عن فسلفة الشاعر وهو يهتف للحب بنبرة شجية خالية من الوهم، فيترك فضاء مفتوحاً لتأويله، ناسجاً صوراً متناغمة مع الحالة الوجدانية التي يعيشها في مع أنثى سماها مجازاً "أُنثى الرَّعد"، فيقول:

سيفٌ على عُنُقي ويُنكِرُني عذابي

والرّيحُ تقذفُ بي إلى الزَّمنِ المُرابي

هذا دمي مُدُنٌ تسلَّحَ رملُها

بالصَّمتِ، والأيّامُ فاتحةُ الخراب

كلّ النِّساء قَطَفْنَ من شجر الضّلوعِ

ثِمارَهُنَّ وَجُلْنَ في سُحُبي وغابي

كلِّ النِّساءِ خَلَعْنَ من قلبي العُروقَ

وَطِرْنَ من بينِ الأصابعِ كالسَّرابِ





وواصل الشاعر يوسف عبدالعزيز القراءة، فقرأ على مسامع الجمهور قصيدة أخرى ذات حضور في رصيده الإبداعي هي "ذئب الأربعين" الملأى بالصور المعبرة التي تستثير العواطف، نظراً لما تحمل القصيدة من مفارقات ورؤية لواقع كان يعيشه الشاعر في بعض مراحل العمر، فيقول:



على ماءِ الصباحِ الرخوِ

والحب

بكى حين

رأى صورتَه

الصفراء

في المرآةِ :

ليلٌ أسودٌ تحتَ الجناحينِ

فراشٌ ميِّتٌ في قفصِ الصدرِ

ورمحٌ في الجبين

وحده في النَّفَقِ المعتمِ

ذئب الأَربعين

يملأُ الأرض عواءً

ويشمُّ الميّتين.







واستطاع الشاعر محمد الخضور ثاني شعراء الأمسية بأخيلته وإيقاعاته وصوره الشعرية المحتشدة أن يلامس مشاعر الجمهور بلغة مرهفة، حيث قرأ في البداية قصيدة" طلل" التي يبلور من خلالها مشاهد درامية تعبر عن أتراحه وأشجانه، فيقول:





غافِلْ بقاءكَ كنْ ظلَّاً لمن رحلوا



نحن الخرابُ الذي سمَّاك يا طللُ

حوصِرتَ بالإسم والمعنى يحاصرنا



تلهو بك الريِّح إذ يلهو بنا الأملُ





ما بين مبنى ومعنى شِبْهُ أحجيةٍ



تظلُّ في برزخ الأسماء ترتحلُ





أكلَّما أجهَضَتْ أيَّامنا أملاً



ندُسُّه في ثرى الفوضى ونبتهلُ.





ثم قرأ قصيدة أخرى مختتماً بها الأمسية حملت عنوان "موشح من أندلس القلب" التي استخدم فيها أدوات التصوير والترميز لتقريب تجربة خاصة، يستقطر من خلالها أيقاعاته الشجية بدلالاتها الكلية، وشفراتها العديدة المعبرة عن اقترانه بحلم يملأ كيانه دون أن يتحقق، فيقول:

مرُّوا على الرُّوح لم يوقفهمُ الحرسُ



كأنَّ وقع خطاهمْ فوقها نعسُ





وكنتُ روَّضْتُ حلمي كي يلاحقهمْ



فراوغوا الدَّرب حتى ضاعت الفَرسُ





كأنـَّهم قطفوا الأصوات من شجر الـرْ



ـــّـــ رُ ؤيا فأينع في أغصانها الخرسُ





كانوا ندامى سكونٍ في ترحُّلهم ْ



يسقيهم السرَّ صمتُ السَّير والغلسُ.







وفي الختام كرم الشاعر محمد البريكي، شعراء الأمسية ومقدمها.

خلال تكريم الشعراء



