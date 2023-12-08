مدير مكتبة الإسكندرية: المشاركة بانتخابات الرئاسة يساهم فى بناء مستقبل أفضل

MENAFN - Youm7) قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه بالطبع سوف يشارك في التصويت بالعملية الانتخابية للرئاسية لعام 2024، يوم الأحد المقبل، وذلك بمنطقة المهندسين.



وأوضح أحمد زايد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التصويت في العملية الانتخابية يعد ممارسة لحققونا كمواطنين، ويكشف عن ارتباط الفرد بالوطن ويعبر عن المواطنة.



وأشار أحمد زايد، إلى أن التصويت في العملية الانتخابية الرئاسية يعد مساندة للدولة، فنحن نولد في كنف الدولة بعقولنا و مخيلتنا لذلك نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى.

وأكد أحمد زايد، أن المشاركة في العملية الانتخابية، واجب وطنى نساهم به في التطلع إلى حياة أفضل في المستقبل وندفع بها للأمام.