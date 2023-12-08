مدير مكتبة الإسكندرية: المشاركة بانتخابات الرئاسة يساهم فى بناء مستقبل أفضل

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- Youm7) قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه بالطبع سوف يشارك في التصويت بالعملية الانتخابية للرئاسية لعام 2024، يوم الأحد المقبل، وذلك بمنطقة المهندسين.
وأوضح أحمد زايد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التصويت في العملية الانتخابية يعد ممارسة لحققونا كمواطنين، ويكشف عن ارتباط الفرد بالوطن ويعبر عن المواطنة.
وأشار أحمد زايد، إلى أن التصويت في العملية الانتخابية الرئاسية يعد مساندة للدولة، فنحن نولد في كنف الدولة بعقولنا و مخيلتنا لذلك نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع المصرى.
وأكد أحمد زايد، أن المشاركة في العملية الانتخابية، واجب وطنى نساهم به في التطلع إلى حياة أفضل في المستقبل وندفع بها للأمام.
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