هوراس جعل من القصائد مصدرا للمرح والسعادة.. فما قصته؟

MENAFN - Youm7) كوينتس هوراتيوس فلاكس أو "هوراس " شاعر غنائى وناقد وأديب، عاش فى رومانيا القديمة زمن أغسطس قيصر، ويعد أحد الشعراء الذين لهم تأثير على الشعر الإنجليزى، واليوم تحل ذكرى ميلاده، إذ ولد فى مثل هذا اليوم 8 ديسمبر من عام 65 ق.م، فكيف كانت حياة ذلك الأديب؟

هوارس

ولد هوراس فى فينوسيا "إيطاليا حاليًا"، تلقى تعليمه فى روما ثم اتجه إلى أثينا ليدرس الإغريقية والفلسفة، بفضل والده العبد المحرر، الذى استطاع

أن يدخر الكثير من المال حتى يعلم ابنه ويصبح له شأن، وبالفعل أصبح نجح هوراس نجاحًا باهرًا، فقد أصبح قائدا لكتيبة فى جيش بروتوس وكاسيوس اللذين انتصر عليهما أنطونيوس فى فيليبى عام 42 قبل الميلاد، وهو في عمر الـ 23 عاما، ورغم ما حدث استقبل عند عودته إلى روما استقبالاً حسناً، حيث نعم برعاية ميسيناس، وقدم إلى أغسطس فى وقت لاحق.

في عام 39 قبل الميلاد، بعد منح أغسطس العفو، أصبح هوراس سكرتيرًا في الخزانة الرومانية عن طريق شراء منصب كاتب الباحث في 38 ، التقى هوراس وأصبح عميلا لراعي الفنانين مايكيناس، وهو ملازم مقرب من أغسطس قيصر، ، وكان الإمبراطور يستمتع بأشعاره، إذ كان يرى أن الشعر يعبر عن السعادة والإرشاد، فكان يلقى الشعر الساخر لينشر المرح والسرور.

أما عن أعمال هوراس الأدبية فضمت كتبًا من المقطوعات الهجائية، بينما أعماله حول القصائد الغنائية جعلته أكثر شهرة وينجح بشكل كبير، ومن بينها بحث "أرس بويتيكا" الذى احتوى على قواعد لتركيب الشعر.

ولقد تحدث كتبه غالباً عن الحب والصداقة والفلسفة، وأثرت أعماله على الغرب منذ عصر النهضة حتى القرن 19،

ورحل عن عالمنا فى يوم 27 نوفمبر 8 ق.م. فى روما.