مصطفى الفقى: التصويت فى الانتخابات ضرورة والوطن فى حاجة للتماسك

MENAFN - Youm7) قال الدكتور مصطفى الفقىالمفكر السياسى، سوف أشارك في العملية الانتخابية 2024 وأحث المواطنين على التصويت في العملية الانتخابية الرئاسية، خاصة لأن الوطن يتعرض لمخاطر وأطماع متزايدة.

وأضاف الدكتور مصطفى الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يجب على الشعب أن يدرك أن الوطن في حاجة إلى التماسك والوحدة الوطنية مع بعضنا البعض.

يذكر أن مصطفى الفقي سياسي مصري، من مواليد مركز المحمودية محافظة البحيرة في 14 نوفمبر 1944، وقد شغل سابقا منصب سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة وشغل سابقا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2003 ـ وجائزة النيل العليا 2010، وحصل على جائزة

"مصطفى وعلي أمين" (أفضل مقال صحفى) لعام 2015.