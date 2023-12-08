مصطفى الفقى: التصويت فى الانتخابات ضرورة والوطن فى حاجة للتماسك

(MENAFN
- Youm7) قال الدكتور مصطفى الفقى
المفكر السياسى، سوف أشارك في العملية الانتخابية 2024 وأحث المواطنين على التصويت في العملية الانتخابية الرئاسية، خاصة لأن الوطن يتعرض لمخاطر وأطماع متزايدة.
وأضاف الدكتور مصطفى الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، يجب على الشعب أن يدرك أن الوطن في حاجة إلى التماسك والوحدة الوطنية مع بعضنا البعض.
يذكر أن مصطفى الفقي سياسي مصري، من مواليد مركز المحمودية محافظة البحيرة في 14 نوفمبر 1944، وقد شغل سابقا منصب سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات والمتابعة وشغل سابقا منصب مدير مكتبة الإسكندرية، حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية 2003 ـ وجائزة النيل العليا 2010، وحصل على جائزة
"مصطفى وعلي أمين" (أفضل مقال صحفى) لعام 2015.
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