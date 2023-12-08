ميزة Apple Music Collaborative لن تصل مع تحديث Ios 17.2 لهذا السبب

(MENAFN
- Youm7) كانت ميزة قوائم التشغيل Apple Music Collaborative إحدى الميزات الرئيسية فى إعلان نظام التشغيل iOS 17، وكان من المقرر أن تصل الميزة مع الإصدار المستقبلى من تحديث iOS 17 – iOS 17.2 بشكل أكثر تحديدًا، ومع ذلك، هذا لا يحدث وقد يضطر المستخدمون إلى الانتظار لفترة أطول قليلًا حتى يتمكنوا من استخدام هذه الميزة فى Apple Music.
وأفاد موقع 9to5Mac أن شركة Apple قامت بإزالة ميزة قوائم التشغيل التعاونية من تحديث iOS 17.2 beta 4 الذى تم طرحه الأسبوع الماضى، ولا تزال غائبة عن تحديث iOS 17.2 RC الذى طرحته Apple مؤخرًا للمستخدمين.
يشير هذا بوضوح إلى أن ميزة قوائم التشغيل التعاونية فى Apple Music لن تكون جزءًا من تحديث iOS 17.2. لقد أسقطت Apple بالفعل سجل التغيير الكامل لتحديث iOS 17.2 ولم يتم تضمين الميزة فيه، ويشير التقرير أيضًا إلى أن الميزة قد تأخرت لعام 2024 ولا توجد معلومات رسمية عن موعد توفرها للمستخدمين.
لماذا لم تطرح أبل الميزة؟
وفقًا للتقرير، يشير رمز Apple Music إلى أنه تمت إزالة الميزة بسبب مخاوف بشأن إساءة الاستخدام والبريد العشوائي. ومع ذلك، فإن الميزة لا تزال قيد التطوير وقد يتم طرحها مع التحديثات المستقبلية.
ميزات وتغييرات جديدة فى Apple Music كجزء من تحديث iOS 17.2
تتيح قائمة تشغيل الأغانى المفضلة فى Apple Music إمكانية الوصول السريع إلى الأغانى المفضلة لديك. بالإضافة إلى ذلك، فى Apple Music، لديك خيار تعطيل سجل الاستماع أثناء جلسة التركيز. وهذا يضمن أن الموسيقى التى تستمتع بها خلال تلك الفترة لن تنعكس فى القسم الذى تم تشغيله مؤخرًا أو تؤثر على توصياتك المخصصة.
يعمل التحديث أيضًا على إصلاح الخلل حيث قد لا يظهر المحتوى الذى بحثت عنه Apple Music مؤخرًا فى القسم الذى تم البحث عنه مؤخرًا فى علامة التبويب "بحث" فى تطبيق الموسيقى، على الأجهزة المثبت عليها iOS 17.2 Beta 1 أو Beta 2 أو Beta 3. العناصر التى تم البحث عنها مؤخرًا فى المكتبة لم تتأثر.
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