ميزة Apple Music Collaborative لن تصل مع تحديث Ios 17.2 لهذا السبب

MENAFN - Youm7) كانت ميزة قوائم التشغيل Apple Music Collaborative إحدى الميزات الرئيسية فى إعلان نظام التشغيل iOS 17، وكان من المقرر أن تصل الميزة مع الإصدار المستقبلى من تحديث iOS 17 – iOS 17.2 بشكل أكثر تحديدًا، ومع ذلك، هذا لا يحدث وقد يضطر المستخدمون إلى الانتظار لفترة أطول قليلًا حتى يتمكنوا من استخدام هذه الميزة فى Apple Music.





وأفاد موقع 9to5Mac أن شركة Apple قامت بإزالة ميزة قوائم التشغيل التعاونية من تحديث iOS 17.2 beta 4 الذى تم طرحه الأسبوع الماضى، ولا تزال غائبة عن تحديث iOS 17.2 RC الذى طرحته Apple مؤخرًا للمستخدمين.





يشير هذا بوضوح إلى أن ميزة قوائم التشغيل التعاونية فى Apple Music لن تكون جزءًا من تحديث iOS 17.2. لقد أسقطت Apple بالفعل سجل التغيير الكامل لتحديث iOS 17.2 ولم يتم تضمين الميزة فيه، ويشير التقرير أيضًا إلى أن الميزة قد تأخرت لعام 2024 ولا توجد معلومات رسمية عن موعد توفرها للمستخدمين.





لماذا لم تطرح أبل الميزة؟

وفقًا للتقرير، يشير رمز Apple Music إلى أنه تمت إزالة الميزة بسبب مخاوف بشأن إساءة الاستخدام والبريد العشوائي. ومع ذلك، فإن الميزة لا تزال قيد التطوير وقد يتم طرحها مع التحديثات المستقبلية.

ميزات وتغييرات جديدة فى Apple Music كجزء من تحديث iOS 17.2

تتيح قائمة تشغيل الأغانى المفضلة فى Apple Music إمكانية الوصول السريع إلى الأغانى المفضلة لديك. بالإضافة إلى ذلك، فى Apple Music، لديك خيار تعطيل سجل الاستماع أثناء جلسة التركيز. وهذا يضمن أن الموسيقى التى تستمتع بها خلال تلك الفترة لن تنعكس فى القسم الذى تم تشغيله مؤخرًا أو تؤثر على توصياتك المخصصة.





يعمل التحديث أيضًا على إصلاح الخلل حيث قد لا يظهر المحتوى الذى بحثت عنه Apple Music مؤخرًا فى القسم الذى تم البحث عنه مؤخرًا فى علامة التبويب "بحث" فى تطبيق الموسيقى، على الأجهزة المثبت عليها iOS 17.2 Beta 1 أو Beta 2 أو Beta 3. العناصر التى تم البحث عنها مؤخرًا فى المكتبة لم تتأثر.