تقرير: نموذج الذكاء الاصطناعى Gemini من جوجل لا يتفوق على إصدار GPT-4

MENAFN - Youm7) تتعرض شركة جوجل لضغوط بسبب تخلفها عن منافسيها فى سباق الذكاء الاصطناعى، ومنذ شهر مايو، تعمل الشركة على تعزيز قدراتنموذج الذكاء الاصطناعى الجديدالخاص بها "Gemini"، وقدرته على التفوق على GPT-4 الرائد فى الصناعة من OpenAI، ومع ذلك، فإن إطلاق جوجل لـ Gemini لا يحقق هذا الهدف.





وفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإنه فى منشور المدونة الذى أعلن عن Gemini، شارك الرئيس التنفيذى Demis Hassabis للشركة، أن Gemini يتفوق على GPT-4، أحدث نموذج متاح لمستخدمى ChatGPT المميزين، فى عدد كبير من التدابير.





ومع ذلك، هناك مشكلة، لأن جوجل قالت أن Gemini سيأتى فى ثلاثة إصدارات: Urtla وPro وNano، يشير الأداء الذى يروج له Demis Hassabis فقط إلى Gemini Urtla، والذى لن يكون متاحًا حتى العام المقبل.





ويعد الإصدار المتاح الآن هو Gemini Pro، والذى يمكن الوصول إليه من خلال برنامج Bard chatbot من جوجل، وفقًا لمنشور المدونة.





كشفت الورقة التقنية التى أصدرتها جوجل مع إعلان Gemini أن Gemini Pro يمكن أن يتفوق على GPT-3.5 فى معظم المقاييس، لكنه فشل فى التغلب على GPT-4 الخاص بـ OpenAI.





وكتب Hassabis، أن Urtla سيكون متاحًا للمستخدمين من خلال "Bard Advanced" مطلع العام المقبل.





ذكرت المعلومات فى البداية أن جوجل تخطط لتأخير إصدار Gemini حتى عام 2024 بسبب صعوبات فى التعامل مع المطالبات باللغات غير الإنجليزية، وفى الوقت نفسه، كتب جيسى دودج، عالم الأبحاث فى معهد ألين للذكاء الاصطناعى، أنه على الرغم من ادعاءات جوجل بأن بياناتها التدريبية الخاصة بـ Gemini كانت أساسية لأدائها، إلا أن الشركة لم تقدم أى معلومات تقريبًا حول كيفية صنعها، وكيف تمت تصفيتها أو محتوياته".