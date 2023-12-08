خطوة بخطوة.. طريقة تبسيط المحادثات الطويلة فى Gmail Spaces

MENAFN - Youm7) فى عالمGmail Spacesالديناميكى، أصبحت إدارة المحادثات الشاملة أكثر سهولة من خلال ملخصات المحادثات، حيث تتوفر هذه الميزة حصريًا لحسابات Google Workspace، وتضمن بقاء المستخدمين على اطلاع دون الغرق فى بحر من الرسائل غير المقروءة، وفيما يلى دليل موجز ومفصل خطوة بخطوة حول كيفية تنشيط ميزة ملخص المحادثة واستخدامها على كل من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.





- افتح دردشة جوجل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

- ابدأ بتشغيل Google Chat على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحدد موقع رمز الإعدادات، الموجود عادةً فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

- تمكين ملخص المحادثة

انقر على أيقونة الإعدادات وحدد "ملخص المحادثة". فى القائمة التالية، قم بتبديل خيار "إظهار الملخصات فى المساحات التى تحتوى على العديد من الرسائل غير المقروءة". يؤدى تمكين هذا إلى ضمان ظهور ملخصات المحادثة عند الحاجة إليها فى المساحات التى تحتوى على العديد من الرسائل غير المقروءة.





- تلخيص المحادثات باللغة الإنجليزية

من المهم ملاحظة أن ملخصات المحادثة مصممة لتوفير نظرة عامة موجزة عن المناقشات باللغة الإنجليزية تحديدًا، مما يسهل الفهم السريع للنقاط الرئيسية.

- الوصول إلى إعدادات Gmail على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون إدارة الملخصات مباشرة داخل Gmail، افتح Gmail على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وانقر على أيقونة الإعدادات على شكل ترس، ثم حدد "عرض جميع الإعدادات".

- انتقل إلى إعدادات الدردشة والاجتماعات

انقر على "الدردشة والاجتماع" داخل صفحة الإعدادات للوصول إلى القسم الذى يمكن من خلاله إدارة الإعدادات المختلفة المتعلقة بالدردشة، بما فى ذلك ملخص المحادثة.

- إدارة إعدادات ملخص المحادثة

ضمن "إدارة إعدادات الدردشة"، قم بتبديل خيار "إظهار الملخصات فى المساحات التى تحتوى على العديد من الرسائل غير المقروءة" لمواءمة ملخصات المحادثة مع تفضيلاتك.

- الإدارة على Android وiPhone/iPad

على الأجهزة المحمولة، افتح Google Chat، وانقر على أيقونة القائمة، وانتقل إلى الإعدادات، وابحث عن خيار "ملخص المحادثة". قم بتبديل المفتاح لتشغيل الملخصات أو إيقاف تشغيلها بناءً على تفضيلات هاتفك المحمول.

- تلخيص المحادثات فى Spaces

للبقاء على اطلاع بالمحادثات الطويلة وغير المقروءة فى المساحات التى أنت عضو فيها، استخدم ملخصات المحادثات. عند تشغيل ملخصات المحادثات، يمكنها:

- تظهر عند الضرورة فى المحادثات.

- تلخيص المحادثات باللغة الإنجليزية.