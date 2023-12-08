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كلب روبوتى أليف بأذنين لا يثير القلق من منظره.. (صور)

12/8/2023 4:31:34 AM
(MENAFN- Youm7) قدمت شركة بوسطن ديناميكس لأول مرة أول روبوتاته الشبيهة بالكلاب "سبوت" منذ أكثر من 15 عامًا وكان رد فعل الناس مزيجًا من الرهبة والخوف، موضحين أن شكله غريب وانتشرت التعليقات "يبدو أن هذا الشيء سيقتلني"، واليوم يتغير كل ذلك، حيث عرضت شركة روبوتات صينية تدعى Weilan أحدث طراز لها لكلب روبوتى أليف في معرض تجاري للإلكترونيات فى نانجينج بمقاطعة جيانجسو الصينية.





كلب أليف


ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، يعد "BabyAlpha" هو الإصدار المحدث من الروبوت "AlphaDog"، ويتميز بأنه أليف يشبه الجرو الحقيقى بأذنين وشكل محبب.





اتضح أن الأذنين بالنسبة للكلاب الآلية هى بمثابة الأرجل للأشخاص فى عالم Meta's Horizons أو الأصابع بالنسبة إلى عروض الذكاء الاصطناعى، فإن الروبوت في حاجة إليها وإلا سيبدو كل شيء غريبًا للغاية.







كلب آلى


ولكن مع ذلك لا يوجد أى معلومات عن الأسعار والمبيعات المحتملة من جانب الشركة المصنعة، فيما ينتشر الكلب الروبوتى سبوت فى كل مكان الآن مع شكله المخيف والإدعاءات المرعبة حول استخدامه فى القضاء على البشر بدلا من كونه صديق أليف.





كلب روبوتى

















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