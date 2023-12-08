كلب روبوتى أليف بأذنين لا يثير القلق من منظره.. (صور)

(MENAFN
- Youm7) قدمت شركة بوسطن ديناميكس لأول مرة أول روبوتاته الشبيهة بالكلاب "سبوت" منذ أكثر من 15 عامًا وكان رد فعل الناس مزيجًا من الرهبة والخوف، موضحين أن شكله غريب وانتشرت التعليقات "يبدو أن هذا الشيء سيقتلني"، واليوم يتغير كل ذلك، حيث عرضت شركة روبوتات صينية تدعى Weilan أحدث طراز لها لكلب روبوتى أليف في معرض تجاري للإلكترونيات فى نانجينج بمقاطعة جيانجسو الصينية.
كلب أليف
ووفقا لما ذكره موقع "Business insider"، يعد "BabyAlpha" هو الإصدار المحدث من الروبوت "AlphaDog"، ويتميز بأنه أليف يشبه الجرو الحقيقى بأذنين وشكل محبب.
اتضح أن الأذنين بالنسبة للكلاب الآلية هى بمثابة الأرجل للأشخاص فى عالم Meta's Horizons أو الأصابع بالنسبة إلى عروض الذكاء الاصطناعى، فإن الروبوت في حاجة إليها وإلا سيبدو كل شيء غريبًا للغاية.
كلب آلى
ولكن مع ذلك لا يوجد أى معلومات عن الأسعار والمبيعات المحتملة من جانب الشركة المصنعة، فيما ينتشر الكلب الروبوتى سبوت فى كل مكان الآن مع شكله المخيف والإدعاءات المرعبة حول استخدامه فى القضاء على البشر بدلا من كونه صديق أليف.
كلب روبوتى
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