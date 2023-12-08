واتساب يطرح ميزة عرض الرسالة الصوتية مرة واحدة.. كل ما تحتاج معرفته

MENAFN - Youm7) أعلن تطبيق واتساب عن ميزة خصوصية جديدة لتطبيق واتساب، لإضافة طبقة إضافية من الأمان، إذ أضاف التطبيق ميزة "العرض مرة واحدة" للرسائل الصوتية الآن، وذلك بعد طرحها للصور ومقاطع الفيديو في عام 2021.وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الآن إرسال رسالة صوتية ستختفي بمجرد أن يستمع إليها المتلقي، وأكدت الشركة أنه سيتم طرح الميزة عالميًا.ماذا يعني للمستخدمين

يمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة في مواقف متعددة، بما في ذلك قراءة تفاصيل بطاقة الائتمان لصديق أو التخطيط لمفاجأة، وباستخدام هذه الميزة، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة المعلومات الحساسة دون القلق.

ولتحقيق الاتساق مع الصور ومقاطع الفيديو "عرض مرة واحدة"، سيتم أيضًا تمييز الرسائل الصوتية "عرض مرة واحدة" برمز "مرة واحدة"، وتمامًا مثل عرض الصور مرة واحدة، لا يمكن تشغيل هذه الرسائل الصوتية إلا مرة واحدة.في صفحة الدعم الخاصة به، يشير واتساب إلى أنه يحمي الرسائل الصوتية للمستخدم من خلال التشفير الشامل بشكل افتراضي، تمامًا مثل أي رسائل شخصية أخرى. وتدعي الشركة أن ميزة العرض مرة واحدة هي مثال على ابتكاراتها المستمرة المتعلقة بالخصوصية.ومن المهم ملاحظة أن المستخدمين يحتاجون إلى فتح عرض بمجرد إرسال رسالة صوتية خلال 14 يومًا من إرسالها، وإلا ستنتهي صلاحيتها قريبًا، ولا يمكن إعادة توجيه هذه الرسائل أو حفظها أو تمييزها بنجمة أو مشاركتها. ومع ذلك، إذا لم يتم فتح الرسالة بعد، فيمكن استعادتها من النسخ الاحتياطية.وتنصح الشركة أيضًا المستخدمين بإرسال عرض مرة واحدة فقط إلى الأشخاص الذين يثقون بهم، ومن الجدير بالذكر أن هناك طرقًا أخرى لحفظ طريقة العرض بمجرد إرسال رسالة صوتية، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدمين تسجيل العرض بمجرد إرسال رسالة صوتية باستخدام جهاز آخر.سيسمح تطبيق واتساب أيضًا للمستخدمين بالإبلاغ عن المشاهدة غير المناسبة بمجرد إرسال رسالة صوتية. سيتمكن مستخدمو Android من تسجيل عرض بمجرد إرسال رسالة صوتية باستخدام مسجل الشاشة الأصلي.