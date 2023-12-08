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شهيد وجرحى بقصف مسيّرة اسرائيلية جنوب لبنان

12/8/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد شخص وأصيب 3 آخرون جراء قصف مسيّرة اسرائيلية لمنزل يقطنونه في بلدة مجدل زون اللبنانية الجنوبية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "أغارت أيضا طائرة مسيّرة إسرائيلية مساء أمس، على الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، كما سجل قصف مدفعي على أطراف عيتا الشعب والمنطقة الواقعة بين القوزح وبيت ليف".

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