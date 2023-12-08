شهيد وجرحى بقصف مسيّرة اسرائيلية جنوب لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد شخص وأصيب 3 آخرون جراء قصف مسيّرة اسرائيلية لمنزل يقطنونه في بلدة مجدل زون اللبنانية الجنوبية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "أغارت أيضا طائرة مسيّرة إسرائيلية مساء أمس، على الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام، كما سجل قصف مدفعي على أطراف عيتا الشعب والمنطقة الواقعة بين القوزح وبيت ليف".
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