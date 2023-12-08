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مقتل جندي إسرائيلي أسير في غزة بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية

12/8/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الجمعة، عن مقتل جندي إسرائيلي أسير في غزة بعد اشتباك مع قوة إسرائيلية، مشيرة إلى أنه جرى إفشال محاولة الوصول للجندي.
وقالت الكتائب، إنه جرى اكتشاف فوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتها تحرير أسرى "العدو" والاشتباك معها؛ مما أدى لمقتل وإصابة أفراد القوة.
وتحدثت القسام عن تدخل الطيران الحربي الإسرائيلي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، مشيرة إلى أن الاشتباك أدى إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة.
وقالت "القسام": "فجر اليوم أفشل مجاهدونا محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة، حيث تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها؛ مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة، وتدخل الطيران الحربي وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم، وقد أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير "ساعر باروخ" 25 عاماً ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود، وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة".

MENAFN08122023000072011014ID1107559464

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