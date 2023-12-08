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مسؤول أميركي: نتنياهو يحرق سمعة الولايات المتحدة

12/8/2023 4:28:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية.
ونقل موقع هافينغتون بوست عن هذا المسؤول قوله "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو سمعتنا حرفيا لتعزيز أجندته السياسية الشخصية".
واعتبر المسؤول الأميركي أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة -على الأمن الأميركي- لها عواقب وخيمة للغاية.

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