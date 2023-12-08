مسؤول أميركي: نتنياهو يحرق سمعة الولايات المتحدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مسؤول بالخارجية الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضر بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية.
ونقل موقع هافينغتون بوست عن هذا المسؤول قوله "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أحرق بها نتنياهو سمعتنا حرفيا لتعزيز أجندته السياسية الشخصية".
واعتبر المسؤول الأميركي أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة -على الأمن الأميركي- لها عواقب وخيمة للغاية.
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