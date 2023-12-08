السفارة الأميركية ببغداد تؤكد تعرضها لهجوم صاروخي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت السفارة الأميركية في بغداد لقناة لجزيرة أنه تم استهدافها بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجارات قرب السفارة.
وحثت السفارة الأميركية الحكومة العراقية على حماية الدبلوماسيين بعد هجوم بصاروخين على المنطقة الخضراء، مضيفة أن الاستهداف لم يسفر عن وقوع إصابات، وأن التقييمات ما تزال جارية.
ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الصاروخي، لكن السفارة قالت إن المؤشرات تدل على أن مليشيات موالية لإيران نفذته، بحسب تعبيرها.
وشددت السفارة على احتفاظها بحق الدفاع على النفس، وحماية موظفيها بأي مكان في العالم.
MENAFN08122023000072011014ID1107559462
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.