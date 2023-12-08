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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على حي الشجاعية

12/8/2023 4:28:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتقى فجر اليوم الجمعة، عدد من الشهداء، وأصيب العشرات جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد تواصل القصف الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة، خاصة على المناطق الشرقية في مدينة خان يونس، وعلى شواطئ مدينة رفح، جنوب القطاع، فيما استهدف الطيران الحربي الإسرئيلي المناطق الوسطى في قطاع غزة بعدة غارات.
وحسب آخر احصائيات وزارة الصحة، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 16456 شهيدا و42250 جريحا، غالبيهم من الأطفال وكبار السن والنساء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.

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