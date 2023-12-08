إطلاق مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) في مؤتمر كوب 28

MENAFN - AETOSWire) أطلقت مجموعة أس إي أم بي، والتي يقع مقرها في كوريا الجنوبية وشركة جلوبال سوليوشنز لإدارة المشاريع، والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، هذا الابتكار الرائد الذي سيرسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة – إنه مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي).

يمثل مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) منارة أمل، وشاهداً على براعة الإنسان، ورمزاً للابتكار الذي يخرج للنور مدفوعا بأهداف محددة. فالمولد نتاج لما يقارب الأربع سنوات من العمل الدؤوب والدراسات التي قام به الخبراء في معهد أس إي أم بي للأبحاث، وهو يدخل الآن مرحلة التطبيق التجاري بعد إطلاقه رسمياً في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28.

ويمكن لزوار المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في مركز التحول في قطاع الطاقة، والذي يمثل جزءاً من منطقة الاستدامة، أن يشاهدوا عروضاً حية مباشرة للتقنية المبتكرة التي تلبي تطلعات العالم لخفض الانبعاثات وبلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

وقالت زكية العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال سوليوشنز لإدارة المشاريع: "يمثل مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) حلاً ابداعياً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، دون الاعتماد على الوقود أو إطلاق الانبعاثات. فهذه التقنية تعد علامة فارقة بالغة الأهمية بالنسبة للعالم ومستقبل الطاقة النظيفة، كما إنها نتاج لرحلة طويلة من الابتكار والتعاون والالتزام من أجل بلوغ غد مستدام".

ومن جانبها قالت ووهي تشوي، الرئيس التنفيذي لشركة معهد أبحاث أس إي أم بي المحدودة: "يشرفنا عرض ابتكارنا الذي يمثل النظام الأول في العالم لتوليد الطاقة من النوع غير الدوار، والذي سيغير كيفية إنتاج الطاقة واستهلاكها، في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ حيث يبحث العالم عن حلول لتسريع الرحلة نحو بلوغ صافي الانبعاثات الصفري. إن تقنية مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) تعكس تفانينا والتزامنا بإزالة الكربون بشكل ابداعي مبتكر وتعزيز كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون. ومن خلال تقديم التقنية الجديدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، فإننا نؤكد على الشراكات التكنولوجية الثنائية القوية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية".

ويمثل مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) أول نظام ناجح في العالم يولد مخرجات ذات كفاءة أعلى مقارنة بالطاقة المدخلة. والمولد، الذي حصل على أكثر من 70 براءة اختراع في 60 دولة، لا يحتوي على أي أجزاء دوارة، ولا ينتج الكربون أو انبعاثات الحرارة، ويعمل بالطاقة الذاتية ويوفر كفاءة فائقة. كما أنه يتميز ببصمة مدمجة وعمر افتراضي شبه دائم – فهو حل شامل يلبي احتياجات العالم من الطاقة.

والمولد يفتح آفاقاً وأسواقاً ذا قيمة فائقة في العديد من المجالات. فبالنسبة للمركبات، توفر التقنية الجديدة طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات دون الاعتماد على الوقود. وفي مجال الصناعة، تستطيع الصناعات من خلال المولد توليد الكهرباء دون الحاجة إلى نقل الطاقة. وفي المنازل، يمكن تشغيل الأجهزة المنزلية باستخدام نموذج التوصيل والتشغيل السهل. كما يمكننا أن نستعيض بمولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) عن كميات الوقود الهائلة اللازمة لتسيير السفن والطائرات والناقلات. وفي محطات الطاقة المخصصة، يستطيع المولد أن يحل محل أي مصدر آخر للطاقة.