إطلاق مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) في مؤتمر كوب 28

(MENAFN
- AETOSWire) أطلقت مجموعة أس إي أم بي، والتي يقع مقرها في كوريا الجنوبية وشركة جلوبال سوليوشنز لإدارة المشاريع، والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، هذا الابتكار الرائد الذي سيرسم ملامح مستقبل الطاقة النظيفة – إنه مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي).
يمثل مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) منارة أمل، وشاهداً على براعة الإنسان، ورمزاً للابتكار الذي يخرج للنور مدفوعا بأهداف محددة. فالمولد نتاج لما يقارب الأربع سنوات من العمل الدؤوب والدراسات التي قام به الخبراء في معهد أس إي أم بي للأبحاث، وهو يدخل الآن مرحلة التطبيق التجاري بعد إطلاقه رسمياً في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ COP28.
ويمكن لزوار المنطقة الخضراء بمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28) في مركز التحول في قطاع الطاقة، والذي يمثل جزءاً من منطقة الاستدامة، أن يشاهدوا عروضاً حية مباشرة للتقنية المبتكرة التي تلبي تطلعات العالم لخفض الانبعاثات وبلوغ صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.
وقالت زكية العامري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال سوليوشنز لإدارة المشاريع: "يمثل مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) حلاً ابداعياً لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، دون الاعتماد على الوقود أو إطلاق الانبعاثات. فهذه التقنية تعد علامة فارقة بالغة الأهمية بالنسبة للعالم ومستقبل الطاقة النظيفة، كما إنها نتاج لرحلة طويلة من الابتكار والتعاون والالتزام من أجل بلوغ غد مستدام".
ومن جانبها قالت ووهي تشوي، الرئيس التنفيذي لشركة معهد أبحاث أس إي أم بي المحدودة: "يشرفنا عرض ابتكارنا الذي يمثل النظام الأول في العالم لتوليد الطاقة من النوع غير الدوار، والذي سيغير كيفية إنتاج الطاقة واستهلاكها، في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ حيث يبحث العالم عن حلول لتسريع الرحلة نحو بلوغ صافي الانبعاثات الصفري. إن تقنية مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) تعكس تفانينا والتزامنا بإزالة الكربون بشكل ابداعي مبتكر وتعزيز كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون. ومن خلال تقديم التقنية الجديدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين لتغير المناخ (COP28)، فإننا نؤكد على الشراكات التكنولوجية الثنائية القوية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية".
ويمثل مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) أول نظام ناجح في العالم يولد مخرجات ذات كفاءة أعلى مقارنة بالطاقة المدخلة. والمولد، الذي حصل على أكثر من 70 براءة اختراع في 60 دولة، لا يحتوي على أي أجزاء دوارة، ولا ينتج الكربون أو انبعاثات الحرارة، ويعمل بالطاقة الذاتية ويوفر كفاءة فائقة. كما أنه يتميز ببصمة مدمجة وعمر افتراضي شبه دائم – فهو حل شامل يلبي احتياجات العالم من الطاقة.
والمولد يفتح آفاقاً وأسواقاً ذا قيمة فائقة في العديد من المجالات. فبالنسبة للمركبات، توفر التقنية الجديدة طاقة نظيفة وخالية من الانبعاثات دون الاعتماد على الوقود. وفي مجال الصناعة، تستطيع الصناعات من خلال المولد توليد الكهرباء دون الحاجة إلى نقل الطاقة. وفي المنازل، يمكن تشغيل الأجهزة المنزلية باستخدام نموذج التوصيل والتشغيل السهل. كما يمكننا أن نستعيض بمولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) عن كميات الوقود الهائلة اللازمة لتسيير السفن والطائرات والناقلات. وفي محطات الطاقة المخصصة، يستطيع المولد أن يحل محل أي مصدر آخر للطاقة.
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