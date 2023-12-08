Yakult وIKEA وcoco من بين الفائزين العالميين لـ World Branding Awards 2023 - 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كرمت النسخة السابعة عشرة من World Branding Awards نجاح وإنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم كفائزين وطنيين وإقليميين وعالميين. شهدت World Branding Awards للعامين 2023 - 2024 ترشيح أكثر من 1,500 علامة تجارية من أكثر من 40 دولة لجائزة "العلامة التجارية لهذا العام". ومن بين هؤلاء، تم إعلان أقل من 200 فائزًا.

أقيم حفل توزيع الجوائز المرموق في مقر توزيع الجوائز، قصر كنسينغتون، المملكة المتحدة. وقد استقبل أكثر من 100 ضيف من جميع أنحاء العالم واستضافه المذيع التلفزيوني الشهير David Croft.

ومن بين الفائزين العالميين الذين أثبتوا التميز والعلامة التجارية التي لا تشوبها شائبة في صناعتهم، Sunsilk (المملكة المتحدة)، وYakult (اليابان)، وIKEA (السويد)، وCoCo (تايوان)، وThe Body Shop (المملكة المتحدة).

الفائزون بالمستوى الوطني هم Airland (هونج كونج)، وFERN-D (الفلبين)، وMunchy's (ماليزيا)، وCine Yelmo (إسبانيا)، وPertamina (إندونيسيا)، وBoots (المملكة المتحدة)، وFullon Hotels & Resorts (تايوان)، وRoyal Umbrella (تايلاند)، وSafaricom (كينيا)، وSukiya (اليابان)، وBlacklist Coffee Roasters (أستراليا)، وSokos Hotels (فنلندا)، على سبيل المثال لا الحصر.

تم اختيار 14 علامة تجارية فقط للحصول على جائزة المستوى الإقليمي هذا العام، بما في ذلك Nippon Rent-A-Car (اليابان) وGIG (الكويت) وMR (ماليزيا) وOptical 88 (هونج كونج)، وM-150 (تايلاند) وHECOM (هونج كونج) وVITADAY (تايلاند). تم التصويت على هذه العلامات التجارية باعتبارها العلامات التجارية المفضلة لدى المستهلكين في 4 دول أو أكثر عبر 3 مناطق أو أكثر في منطقة جغرافية محددة.

صرح Mr Richard Rowles، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للعلامات التجارية "هذا احتفال بالجهود المستمرة التي تعتبر حيوية لبناء علامات تجارية متميزة. لكي تظل ذات صلة كعلامة تجارية، يجب على العلامات التجارية بناء صورة لها صدى وتدوم. إن هذا لا يعني فقط بناء ثقافة ومجتمع حول العلامة التجارية من خلال التسويق، ولكن أيضًا ضمان استمرار جميع الأجيال في العثور على العلامة التجارية مثيرة للاهتمام."

وشارك أكثر من 150,000 مستهلك في عملية الترشيح على مستوى العالم هذا العام. في المتوسط، هناك 5 علامات تجارية فائزة فقط في كل بلد، مما يثبت أن الفوز بجائزة العلامة التجارية العالمية يعد إنجازًا رائعًا.

لمزيد من المعلومات والقائمة الكاملة للفائزين، تفضل بزيارة .

نبذة عن WORLD BRANDING AWARDS

World Branding Awards هي الجوائز الأولى لمنتدى العلامات التجارية العالمية، وهي منظمة مسجلة غير ربحية. تُكرم الجوائز إنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم.

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