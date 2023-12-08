Yakult وIKEA وcoco من بين الفائزين العالميين لـ World Branding Awards 2023 - 2024

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كرمت النسخة السابعة عشرة من World Branding Awards نجاح وإنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم كفائزين وطنيين وإقليميين وعالميين. شهدت World Branding Awards للعامين 2023 - 2024 ترشيح أكثر من 1,500 علامة تجارية من أكثر من 40 دولة لجائزة "العلامة التجارية لهذا العام". ومن بين هؤلاء، تم إعلان أقل من 200 فائزًا.
أقيم حفل توزيع الجوائز المرموق في مقر توزيع الجوائز، قصر كنسينغتون، المملكة المتحدة. وقد استقبل أكثر من 100 ضيف من جميع أنحاء العالم واستضافه المذيع التلفزيوني الشهير David Croft.
ومن بين الفائزين العالميين الذين أثبتوا التميز والعلامة التجارية التي لا تشوبها شائبة في صناعتهم، Sunsilk (المملكة المتحدة)، وYakult (اليابان)، وIKEA (السويد)، وCoCo (تايوان)، وThe Body Shop (المملكة المتحدة).
الفائزون بالمستوى الوطني هم Airland (هونج كونج)، وFERN-D (الفلبين)، وMunchy's (ماليزيا)، وCine Yelmo (إسبانيا)، وPertamina (إندونيسيا)، وBoots (المملكة المتحدة)، وFullon Hotels & Resorts (تايوان)، وRoyal Umbrella (تايلاند)، وSafaricom (كينيا)، وSukiya (اليابان)، وBlacklist Coffee Roasters (أستراليا)، وSokos Hotels (فنلندا)، على سبيل المثال لا الحصر.
تم اختيار 14 علامة تجارية فقط للحصول على جائزة المستوى الإقليمي هذا العام، بما في ذلك Nippon Rent-A-Car (اليابان) وGIG (الكويت) وMR (ماليزيا) وOptical 88 (هونج كونج)، وM-150 (تايلاند) وHECOM (هونج كونج) وVITADAY (تايلاند). تم التصويت على هذه العلامات التجارية باعتبارها العلامات التجارية المفضلة لدى المستهلكين في 4 دول أو أكثر عبر 3 مناطق أو أكثر في منطقة جغرافية محددة.
صرح Mr Richard Rowles، رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للعلامات التجارية "هذا احتفال بالجهود المستمرة التي تعتبر حيوية لبناء علامات تجارية متميزة. لكي تظل ذات صلة كعلامة تجارية، يجب على العلامات التجارية بناء صورة لها صدى وتدوم. إن هذا لا يعني فقط بناء ثقافة ومجتمع حول العلامة التجارية من خلال التسويق، ولكن أيضًا ضمان استمرار جميع الأجيال في العثور على العلامة التجارية مثيرة للاهتمام."
وشارك أكثر من 150,000 مستهلك في عملية الترشيح على مستوى العالم هذا العام. في المتوسط، هناك 5 علامات تجارية فائزة فقط في كل بلد، مما يثبت أن الفوز بجائزة العلامة التجارية العالمية يعد إنجازًا رائعًا.
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نبذة عن WORLD BRANDING AWARDS
World Branding Awards هي الجوائز الأولى لمنتدى العلامات التجارية العالمية، وهي منظمة مسجلة غير ربحية. تُكرم الجوائز إنجازات بعض أفضل العلامات التجارية في العالم.
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