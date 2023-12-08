O-RAN ALLIANCE يعزز جاهزية التكنولوجيا على مستوى العالم خلال Fall 2023 Plugfest

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن تحالف O-RAN، الذي يفي بمهمته المتمثلة في تحويل شبكات الوصول اللاسلكي لتكون مفتوحة وذكية وافتراضية وقابلة للتشغيل البيني بالكامل، اليوم عن الانتهاء بنجاح من O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Fall 2023.
O-RAN Global PlugFests هي أحداث دورية ينظمها ويشارك في رعايتها تحالف O-RAN لتمكين التقدم الفعال للنظام البيئي O-RAN من خلال الاختبار والتكامل المنظمين جيدًا. يجتمع البائعون ومقدمو الخدمات معًا لاختبار منتجاتهم وحلولهم وتقييمها والتحقق منها.
أجرى O-RAN Global PlugFest Fall 2023 اختبارات حاسمة وتحقق من صحة تقنيات O-RAN لدعم وتشجيع الاعتماد المستمر من قِبل الصناعة. عرضت الاختبارات للمشاركين آلية للتحقق من توافق معدات O-RAN وأدائها وقابلية التشغيل البيني؛ وعالجت المشكلات وتغلبت على العقبات التي تحول دون اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع؛ وسهلّت استكشاف الميزات والسيناريوهات والتطبيقات الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن مختبرين أجريا تجارب ميدانية على معدات O-RAN، أحدهما في بيئة ريفية والآخر في بيئة حضرية.
شارك في استضافة O-RAN Global PlugFest Fall 2023 24 مُشغلاً رئيسيًا ومراكز اختبار وتكامل مفتوحة ومؤسسات مستقلة. تم إجراؤه في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023 في 16 مختبرًا في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع 52 شركة أو مؤسسة مشاركة، شارك العديد منها في أكثر من مكان واحد.
قال Alex Jinsung Choi، رئيس مجلس إدارة O-RAN ALLIANCE ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا في Deutsche Telekom: "إن استمرار مستوى مشاركة الصناعة في مهرجان Global PlugFest يدل على الالتزام والتقدم في تطوير O-RAN". "في مهرجان Fall 2023 PlugFest، قمنا بتوسيع نطاق الاختبار بما يتجاوز المطابقة القائمة على المختبر وقابلية التشغيل البيني للمعدات. استمر التحقق من الأمان كأولوية في جميع أنحاء PlugFest. استضافت العديد من الأماكن عروض RIC لتوفير الطاقة، مما مكن من تحقيق أهداف الاستدامة. وقام المشاركون بتطبيق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للأتمتة الذكية لتشغيل الشبكة".
المشاركون في O-RAN Global PlugFest Fall 2023
يقدر O-RAN ALLIANCE هذا الاهتمام الكبير من المجتمع بالاختبار والتكامل في O-RAN Global PlugFest Fall 2023 ويود أن يُقدّر بالمضيفين والمختبرات والمشاركين من مجتمع O-RAN، بما في ذلك:
Aarna Networks، Actiontec، Aira Technologies، AirHop Communications، Analog Devices، Anritsu، AT&T، CableLabs، Calnex Solutions، Ciena، COSMOS Lab، Dell Technologies، Deutsche Telekom، Digital Catapult، DISH، DZS، EANTC، EURECOM، ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute، Fujitsu، Future Connections، Hewlett Packard Enterprise، HFR، i14y Lab، Infinera، Innowireless، Intel، Juniper Networks، KDDI، Keysight Technologies، LENOVO، LG Uplus، MAVENIR، NEC، Net AI، National Instruments، NIST، Nokia، NTT DATA، NTT DOCOMO، NVIDIA، Orange، PHYTunes، POWDER Lab Site، Qualcomm، Quanta Cloud Technology، Radisys، Rakuten Mobile، Rakuten Symphony، Red Hat، Ribbon، Rimedo Labs، Rohde&Schwarz، Samsung Electronics، Sercom، Simnovus، SK Telecom، SoftBank، Software Radio Systems، SOLiD، Spirent Communications، Super Micro Computer، Telefonica، TIM، UNH-IOL، Verizon، VIAVI Solutions، VMware، Vodafone، VVDN، Wind River، Wiwynn Corporation، Xena Networks and YRP (Yokosuka Research Park) R&D Promotion Committee.
حول O-RAN ALLIANCE
O-RAN ALLIANCE هو مجتمع عالمي يضم أكثر من 300 مشغل للهواتف المحمولة والبائعين والمؤسسات البحثية والأكاديمية العاملة في مجال شبكة الوصول اللاسلكي (RAN). ونظرًا لأن RAN تعتبر جزءًا أساسيًا من أي شبكة للهاتف المحمول، فإن مهمة O-RAN ALLIANCE هي إعادة تشكيل الصناعة نحو شبكات متنقلة أكثر ذكاءً وانفتاحًا وواقعية وقابلة للتشغيل البيني بشكل كامل. وتتيح مواصفات O-RAN الجديدة نظامًا بيئيًا أكثر تنافسية وحيوية لمورد RAN فضلاً عن ابتكار أسرع لتحسين تجربة المستخدم. تعمل شبكات المحمول القائمة على O-RAN في نفس الوقت على تحسين كفاءة عمليات نشر RAN علاوة على العمليات التي يقوم بها مشغلو الهواتف المحمولة. ولتحقيق ذلك، تنشر O-RAN ALLIANCE مواصفات RAN جديدة، وتطلق برنامجًا مفتوحًا لـ RAN، وتدعم أعضاءها في تكامل واختبار تطبيقاتهم.
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