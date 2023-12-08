O-RAN ALLIANCE يعزز جاهزية التكنولوجيا على مستوى العالم خلال Fall 2023 Plugfest

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن تحالف O-RAN، الذي يفي بمهمته المتمثلة في تحويل شبكات الوصول اللاسلكي لتكون مفتوحة وذكية وافتراضية وقابلة للتشغيل البيني بالكامل، اليوم عن الانتهاء بنجاح من O-RAN ALLIANCE Global PlugFest Fall 2023.

O-RAN Global PlugFests هي أحداث دورية ينظمها ويشارك في رعايتها تحالف O-RAN لتمكين التقدم الفعال للنظام البيئي O-RAN من خلال الاختبار والتكامل المنظمين جيدًا. يجتمع البائعون ومقدمو الخدمات معًا لاختبار منتجاتهم وحلولهم وتقييمها والتحقق منها.

أجرى O-RAN Global PlugFest Fall 2023 اختبارات حاسمة وتحقق من صحة تقنيات O-RAN لدعم وتشجيع الاعتماد المستمر من قِبل الصناعة. عرضت الاختبارات للمشاركين آلية للتحقق من توافق معدات O-RAN وأدائها وقابلية التشغيل البيني؛ وعالجت المشكلات وتغلبت على العقبات التي تحول دون اعتماد التكنولوجيا على نطاق أوسع؛ وسهلّت استكشاف الميزات والسيناريوهات والتطبيقات الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أن مختبرين أجريا تجارب ميدانية على معدات O-RAN، أحدهما في بيئة ريفية والآخر في بيئة حضرية.

شارك في استضافة O-RAN Global PlugFest Fall 2023 24 مُشغلاً رئيسيًا ومراكز اختبار وتكامل مفتوحة ومؤسسات مستقلة. تم إجراؤه في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2023 في 16 مختبرًا في جميع أنحاء آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، مع 52 شركة أو مؤسسة مشاركة، شارك العديد منها في أكثر من مكان واحد.

قال Alex Jinsung Choi، رئيس مجلس إدارة O-RAN ALLIANCE ونائب الرئيس الأول للتكنولوجيا في Deutsche Telekom: "إن استمرار مستوى مشاركة الصناعة في مهرجان Global PlugFest يدل على الالتزام والتقدم في تطوير O-RAN". "في مهرجان Fall 2023 PlugFest، قمنا بتوسيع نطاق الاختبار بما يتجاوز المطابقة القائمة على المختبر وقابلية التشغيل البيني للمعدات. استمر التحقق من الأمان كأولوية في جميع أنحاء PlugFest. استضافت العديد من الأماكن عروض RIC لتوفير الطاقة، مما مكن من تحقيق أهداف الاستدامة. وقام المشاركون بتطبيق الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي للأتمتة الذكية لتشغيل الشبكة".

المشاركون في O-RAN Global PlugFest Fall 2023

يقدر O-RAN ALLIANCE هذا الاهتمام الكبير من المجتمع بالاختبار والتكامل في O-RAN Global PlugFest Fall 2023 ويود أن يُقدّر بالمضيفين والمختبرات والمشاركين من مجتمع O-RAN، بما في ذلك:

Aarna Networks‏، Actiontec‏، Aira Technologies‏، AirHop Communications‏، Analog Devices‏، Anritsu‏، AT&T‏، CableLabs‏، Calnex Solutions‏، Ciena‏، COSMOS Lab‏، Dell Technologies‏، Deutsche Telekom‏، Digital Catapult‏، DISH‏، DZS‏، EANTC‏، EURECOM‏، ETRI - Electronics and Telecommunications Research Institute‏، Fujitsu‏، Future Connections‏، Hewlett Packard Enterprise‏، HFR‏، i14y Lab‏، Infinera‏، Innowireless‏، Intel‏، Juniper Networks‏، KDDI‏، Keysight Technologies‏، LENOVO‏، LG Uplus‏، MAVENIR‏، NEC‏، Net AI‏، National Instruments‏، NIST‏، Nokia‏، NTT DATA‏، NTT DOCOMO‏، NVIDIA‏، Orange‏، PHYTunes‏، POWDER Lab Site‏، Qualcomm‏، Quanta Cloud Technology‏، Radisys‏، Rakuten Mobile‏، Rakuten Symphony‏، Red Hat‏، Ribbon‏، Rimedo Labs‏، Rohde&Schwarz‏، Samsung Electronics‏، Sercom‏، Simnovus‏، SK Telecom‏، SoftBank، Software Radio Systems، SOLiD، Spirent Communications، Super Micro Computer، Telefonica، TIM، UNH-IOL‏، Verizon‏، VIAVI Solutions‏، VMware‏، Vodafone‏، VVDN‏، Wind River‏، Wiwynn Corporation‏، Xena Networks and YRP (Yokosuka Research Park) R&D Promotion Committee.

حول O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE هو مجتمع عالمي يضم أكثر من 300 مشغل للهواتف المحمولة والبائعين والمؤسسات البحثية والأكاديمية العاملة في مجال شبكة الوصول اللاسلكي (RAN). ونظرًا لأن RAN تعتبر جزءًا أساسيًا من أي شبكة للهاتف المحمول، فإن مهمة O-RAN ALLIANCE هي إعادة تشكيل الصناعة نحو شبكات متنقلة أكثر ذكاءً وانفتاحًا وواقعية وقابلة للتشغيل البيني بشكل كامل. وتتيح مواصفات O-RAN الجديدة نظامًا بيئيًا أكثر تنافسية وحيوية لمورد RAN فضلاً عن ابتكار أسرع لتحسين تجربة المستخدم. تعمل شبكات المحمول القائمة على O-RAN في نفس الوقت على تحسين كفاءة عمليات نشر RAN علاوة على العمليات التي يقوم بها مشغلو الهواتف المحمولة. ولتحقيق ذلك، تنشر O-RAN ALLIANCE مواصفات RAN جديدة، وتطلق برنامجًا مفتوحًا لـ RAN، وتدعم أعضاءها في تكامل واختبار تطبيقاتهم.

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