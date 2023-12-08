ليفا للفنادق توسع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال منشأة خامسة في أفريقيا

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت ليفا للفنادق، العلامة الفندقية الرائدة التي تأسست في عام 2018، عن مشروعها الخامس من خلال الاستحواذ على عقار متميز من المقرر تطويره في منطقة فيكتوريا آيلاند الراقية في مدينة لاغوس بنيجيريا وذلك بالشراكة مع بيدستال أفريكا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجدها في المنطقة، كما تؤكد على التزامها في إعادة تشكيل قطاع الضيافة، حيث ينصب تركيزها على التحول من نموذج الخدمات الفندقية التقليدية إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال خدمة العملاء.
من المقرر استكمال المشروع، الذي سيتم العمل عليه من الصفر، خلال عامين. ومن المتوقع أن يصبح ملاذاً للضيافة في لاغوس. يقع المشروع في قلب منطقة فيكتوريا آيلاند، ويشمل فندقاً يضم 200 غرفة للضيوف ومطعماً ومركز لياقة بدنية ومجموعة شاملة من المرافق ووسائل الراحة المصممة للارتقاء بتجربة الضيوف أثناء إقامتهم.
الشراكة الاستراتيجية مع بيديستال أفريكا
يمثل التعاون مع شركة بيديستال أفريكا، التي يشرف عليها الدكتور بول دوزي أرينزي، رئيس شركة بيديستال أفريكا المحدودة والشركات المرتبطة بها؛ وجي إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة ليفا، شراكة استثمارية طموحة. ويؤكد هذا التعاون بين الشركتين على الالتزام المشترك بالتميز والتفاني ويساهم في توفير بيئة ضيافة متميزة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، بما ينسجم مع أهداف ليفا في تقديم تجارب مبتكرة لضيوفها.
وتعليقاً على الإعلان عن المشروع الجديد قال جي إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة ليفا للفنادق: "يسعدنا أن نحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيس ليفا عبر تعزيز تواجدنا في أفريقيا من خلال هذا المشروع الهام في لاغوس في نيجيريا، والذي يعتبر ثالث مشاريع ليفا الجديدة في هذا السوق المزدهر. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع بيديستال أفريكا التزامنا بتقديم خدمات ضيافة عالمية المستوى والمساهمة بفعالية في قطاع السياحة المزدهر في المنطقة. حيث تعد أفريقيا، التي تتميز بتنوعها الثقافي والبيئي، كنزاً حقيقياً لأصحاب الفنادق، ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من قصة نموها".
وبدوره، قال الدكتور دوزي أرينزي، رئيس بيديتال أفريكا: "يمثل المشروع الذي يستهدف أسلوب الحياة والترفيه ويوفر وجهة للأعمال، دليلاً على أننا نتوجه نحو الاستثمار لا يقتصر فقط في القطاعات التي تدر عوائد كبيرة على رأس المال في أفريقيا، بل يشمل أيضاً تلك التي تدعم أسلوب الحياة والنمو الاقتصادي بشكل عام".
النمو المستمر والآفاق المستقبلية
يشهد نشاط شركة ليفا للفنادق في أفريقيا نمواً مذهلاً، حيث يعد هذا المشروع في لاغوس، نيجيريا، أحدث إضافة إلى محفظتها المتنامية. وتأتي هذه الإضافة بالتزامن مع تطوير ليفا المستمر لثلاثة منشآت رئيسية في أفريقيا، بما في ذلك منتجع هارساد هاربور ليك فيو في إثيوبيا، وفندق ريز كونتيننتال من ليفا في لاغوس بنيجيريا، بالإضافة إلى مشروعين طموحين في زيمبابوي تم التوقيع عليهما مؤخراً وهما فندق 4 نجوم وفندق ريزيدنس. تؤكد هذه المشاريع على التزام ليفا الثابت بإضفاء بصمتها على قطاع الضيافة في أفريقيا، وتقديم تجارب متنوعة واستثنائية في جميع أنحاء المنطقة. ويسهم المشروع الخامس والمقرر استكماله خلال سنتين، في تعزيز مكانة ليفا كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة في العالم.
حول باديستال أفريكا
باديستال أفريكا المحدودة هي شركة ترويج واستشارات استثمارية مقرها في لاغوس، نيجيريا، تسعى إلى تشجيع وتعزيز الاستثمار ونمو الأعمال والفرص في أفريقيا.
ينصب تركيز شركة باديستال أفريكا على القارة الأفريقية من خلال التخصص في توفير أدوات الاستثمار والخدمات الاستشارية للمستثمرين المحتملين في أفريقيا بالإضافة إلى العمل كوسيط بين الشركات الأفريقية التي تحتاج إلى استثمار أجنبي، والمستثمرين المحتملين المستعدين لضخ رأس المال في الشركات والمشاريع المزدهرة في أفريقيا.
حول فنادق ليفا
تأسست سلسلة فنادق ليفا في عام 2019، تحت إشراف جي إس أناند، وهي مفهوم فندقي حيوي تم إنشاؤه لتقديم منظور جديد وأكثر سهولة في قطاع الضيافة. وتقدم فنادق ليفا وسائل الراحة الحديثة والضيافة التقليدية معاً، حيث تقدم تجربة متطورة ومريحة ومعاصرة لأولئك الذين يسافرون للعمل أو الترفيه على حد سواء وذلك اعترافاً بضيوفها كمستكشفين بارعين في التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:
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