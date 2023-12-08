ليفا للفنادق توسع تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال منشأة خامسة في أفريقيا

MENAFN - AETOSWire) أعلنت ليفا للفنادق، العلامة الفندقية الرائدة التي تأسست في عام 2018، عن مشروعها الخامس من خلال الاستحواذ على عقار متميز من المقرر تطويره في منطقة فيكتوريا آيلاند الراقية في مدينة لاغوس بنيجيريا وذلك بالشراكة مع بيدستال أفريكا. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجدها في المنطقة، كما تؤكد على التزامها في إعادة تشكيل قطاع الضيافة، حيث ينصب تركيزها على التحول من نموذج الخدمات الفندقية التقليدية إلى تعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال خدمة العملاء.

من المقرر استكمال المشروع، الذي سيتم العمل عليه من الصفر، خلال عامين. ومن المتوقع أن يصبح ملاذاً للضيافة في لاغوس. يقع المشروع في قلب منطقة فيكتوريا آيلاند، ويشمل فندقاً يضم 200 غرفة للضيوف ومطعماً ومركز لياقة بدنية ومجموعة شاملة من المرافق ووسائل الراحة المصممة للارتقاء بتجربة الضيوف أثناء إقامتهم.

الشراكة الاستراتيجية مع بيديستال أفريكا

يمثل التعاون مع شركة بيديستال أفريكا، التي يشرف عليها الدكتور بول دوزي أرينزي، رئيس شركة بيديستال أفريكا المحدودة والشركات المرتبطة بها؛ وجي إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة ليفا، شراكة استثمارية طموحة. ويؤكد هذا التعاون بين الشركتين على الالتزام المشترك بالتميز والتفاني ويساهم في توفير بيئة ضيافة متميزة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة، بما ينسجم مع أهداف ليفا في تقديم تجارب مبتكرة لضيوفها.

وتعليقاً على الإعلان عن المشروع الجديد قال جي إس أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامة ليفا للفنادق: "يسعدنا أن نحتفل بالذكرى الخامسة لتأسيس ليفا عبر تعزيز تواجدنا في أفريقيا من خلال هذا المشروع الهام في لاغوس في نيجيريا، والذي يعتبر ثالث مشاريع ليفا الجديدة في هذا السوق المزدهر. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع بيديستال أفريكا التزامنا بتقديم خدمات ضيافة عالمية المستوى والمساهمة بفعالية في قطاع السياحة المزدهر في المنطقة. حيث تعد أفريقيا، التي تتميز بتنوعها الثقافي والبيئي، كنزاً حقيقياً لأصحاب الفنادق، ونحن متحمسون لأن نكون جزءاً من قصة نموها".

وبدوره، قال الدكتور دوزي أرينزي، رئيس بيديتال أفريكا: "يمثل المشروع الذي يستهدف أسلوب الحياة والترفيه ويوفر وجهة للأعمال، دليلاً على أننا نتوجه نحو الاستثمار لا يقتصر فقط في القطاعات التي تدر عوائد كبيرة على رأس المال في أفريقيا، بل يشمل أيضاً تلك التي تدعم أسلوب الحياة والنمو الاقتصادي بشكل عام".

النمو المستمر والآفاق المستقبلية

يشهد نشاط شركة ليفا للفنادق في أفريقيا نمواً مذهلاً، حيث يعد هذا المشروع في لاغوس، نيجيريا، أحدث إضافة إلى محفظتها المتنامية. وتأتي هذه الإضافة بالتزامن مع تطوير ليفا المستمر لثلاثة منشآت رئيسية في أفريقيا، بما في ذلك منتجع هارساد هاربور ليك فيو في إثيوبيا، وفندق ريز كونتيننتال من ليفا في لاغوس بنيجيريا، بالإضافة إلى مشروعين طموحين في زيمبابوي تم التوقيع عليهما مؤخراً وهما فندق 4 نجوم وفندق ريزيدنس. تؤكد هذه المشاريع على التزام ليفا الثابت بإضفاء بصمتها على قطاع الضيافة في أفريقيا، وتقديم تجارب متنوعة واستثنائية في جميع أنحاء المنطقة. ويسهم المشروع الخامس والمقرر استكماله خلال سنتين، في تعزيز مكانة ليفا كلاعب رئيسي في قطاع الضيافة في العالم.

حول باديستال أفريكا

باديستال أفريكا المحدودة هي شركة ترويج واستشارات استثمارية مقرها في لاغوس، نيجيريا، تسعى إلى تشجيع وتعزيز الاستثمار ونمو الأعمال والفرص في أفريقيا.

ينصب تركيز شركة باديستال أفريكا على القارة الأفريقية من خلال التخصص في توفير أدوات الاستثمار والخدمات الاستشارية للمستثمرين المحتملين في أفريقيا بالإضافة إلى العمل كوسيط بين الشركات الأفريقية التي تحتاج إلى استثمار أجنبي، والمستثمرين المحتملين المستعدين لضخ رأس المال في الشركات والمشاريع المزدهرة في أفريقيا.

حول فنادق ليفا

تأسست سلسلة فنادق ليفا في عام 2019، تحت إشراف جي إس أناند، وهي مفهوم فندقي حيوي تم إنشاؤه لتقديم منظور جديد وأكثر سهولة في قطاع الضيافة. وتقدم فنادق ليفا وسائل الراحة الحديثة والضيافة التقليدية معاً، حيث تقدم تجربة متطورة ومريحة ومعاصرة لأولئك الذين يسافرون للعمل أو الترفيه على حد سواء وذلك اعترافاً بضيوفها كمستكشفين بارعين في التكنولوجيا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

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