جوائز مبرة 2023 تحتفي بالمبدعين في مجال العلاقات العامة في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) أقامت جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) حفل توزيع جوائزها بنسخته الخامسة العشر في 23 نوفمبر 2023 في منتجع أتلانتس النخلة. وتحول حفل توزيع الجوائز، الذي شهد حضور أكثر من 500 ضيفاً و87 وكالة علاقات عامة، لحظة تألق للوكالات والمحترفين في هذا المجال في الشرق الأوسط بانتظار الإعلان عن الفائزين ضمن 47 فئة من فئات الجوائز.

واستكشف حفل توزيع الجوائز، الذي يقام تكريماً لأفضل الاستراتيجيات والحملات إضافة إلى أفضل أداء في مجال العلاقات العامة؛ أعمالاً رائدة جرت على مدار عام 2023 من الحملات الإعلانية المؤثرة إلى التميز في التنظيم. وتألق المتأهلون للتصفيات النهائية في وضع الأفكار وتنفيذها، كما أسهموا في نشر العلامات التجارية. وعزز حفل الجوائز شعبية مبرة المتزايدة ومكانتها كمعيار للأداء المتميز في مجال العلاقات العامة في الشرق الأوسط منذ تأسيسها في عام 2008.

جذبت جوائز مبرة 2023 ما يقارب من 750 مشاركة في مختلف الفئات التي تحتفي بأفضل الوكالات والأفراد والفرق إضافة إلى الحملات والتقنيات والحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات قطاع العلاقات العامة. وشكل حفل توزيع الجوائز فرصة لتكريم الأفراد والوكالات العاملة مجال في العلاقات العامة لتميزهم في مجالات الاستراتيجيات والقيادة والتأثير. كما شهد حفل توزيع الجوائز حضور ضيف مميز هو السيد سونيل جون الرئيس التنفيذي لشركة برسون كوهن آند وولف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سلط الضوء على الدور المهم الذي يقوم به خبراء التواصل في مختلف المجالات.

وكان من بين أبرز الفائزين شركة جامبت للعلاقات العامة التي فازت بجائزة وكالة العام عن فئة الوكالات المتوسطة بينما فازت شركة ميماك أوجلفي بجائزة أفضل حملة لتسليط الضوء على مبادرات التنوع والشمولية والمساواة. وحصلت كل من كرنت جلوبال وإف بي 7 وهاينز على جائزة أفضل حملة مشتركة، وشركة ستيكي جينجر على جائزة أفضل حملة للترويج للأطعمة والمشروبات. كما شهدت فئات الجوائز الجديدة منافسة شرسة. حيث فازت شركة هيل آند نولتون للاستراتيجيات بجائزة العام عن فئة الوكالات الكبيرة في حين حصلت كرنت جلوبال على جائزة وكالة العام عن فئة الوكالات الصغيرة. وذهبت جائزة أفضل وكالة محلية إلى بريزن مينا.

وعن فئة القطاعات والخدمات، فازت هيل آند نولتون ومجموعة تيكوم والهلال الأحمر الإماراتي بجائزة أفضل تبادل للخدمات بين الشركات، بينما فازت ويبر شاندويك وأونستار من جنرال موتورز معاً بجائزة أفضل حملة للترويج لخدمات العملاء. وعن فئة التقنيات والخدمات، فازت دبي القابضة بجائزة أفضل حملة لتعزيز مشاركة الجهات المعنية في الاستدامة، وفازت شركة أكشن جلوبال بجائزة أفضل حملة لإبراز المبادرات البيئية. كما شهدت فئة الأفضل في السوق فوز ميماك أوجلفي بجائزة أفضل حملة في دولة الإمارات، بينما هيمنت شركة هافاس ريد الشرق الأوسط على حفل الجوائز بفوزها بجوائز ذهبية عن فئتي أفضل حملة في المملكة العربية السعودية وأفضل حملة في مصر.

كما تم منح جائزة رئيس مجلس الإدارة لعضو مجلس الإدارة التنفيذي ومستشار التواصل في مبرة، السيد منذر الطيب. وذهبت جائزة المتواصل الشاب لهذا العام، وهي جائزة تكرم المبتدئين في هذه المجال، إلى خياتي ميغشياني من بريزن مينا. وفازت شركة ميماك أوجلفي بأكبر عدد من الألقاب بما مجموعه 20 جائزة، متقدمة على شركة ويبر شاندويك التي حصدت 19 جائزة وشركة هيل آند نولتون التي حصلت على 17 جائزة.

وفي تعليقها على حفل توزيع الجوائز قالت كيت ميدتون، رئيسة جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة: "كان حفل توزيع الجوائز هذا العام مميزاً لأكثر من سبب منها إضافة أربع فئات جديدة ووجود أكبر لجنة تحكيم على الإطلاق، والتي اتخذت إجراءات صارمة لاختيار الأفضل فقط. يسعدنا الاحتفال بالفائزين لأن خبراء التواصل هؤلاء يسهمون في تطور مجال العلاقات العامة من خلال الابتكار والحماس. تتجاوز حملات العلاقات العامة المعترف بها اليوم استراتيجيات مجلس الإدارة، ويظهر النهج التعاوني الذي تم الاحتفال به عن مدى استعداد المنطقة لاستكشاف آفاق جديدة ضمن هذا المجال. ستواصل الجمعية التشجيع على تطوير المعايير والمهارات والإبداع في هذا المجال. كما أنها فخورة للغاية بإقامة منصة لتكريم العاملين في مجال العلاقات العامة لمساهماتهم القيمة. وأغتنم هذه الفرصة لتهنئة جميع المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين".

تم تقييم المرشحين من قبل لجنة خبراء تضم أكثر من 112 من رواد مجال العلاقات العامة إلى جانب خبراء من كافة أنحاء العالم، لاختيار المتأهلين للتصفيات النهائية والفائزين لعام 2023. يتم دعم جوائز مبرة لعام 2023 من قبل الشركات والوكالات الشريكة بما في ذلك الشريك الماسي لجوائز مبرة 2023 ويبر شاندويك إلى جانب الشركاء الداعمين كارما، وإيدلمان، وفور إيجنسي وورلد وايد، و أبكو وورلد وايد، وتريل رنر إنترناشيونال ، وبليس إيجنسي وورلد وايد، و وشركة هيل ونولتون، وفيرست أند تن برودكشن، وماتريكس للعلاقات العامة، والجمعية الدولية لقياس وتقييم التواصل.

نبذة عن مبرة:

جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) هي الهيئة الرائدة في مجال العلاقات العامة والتواصل في الشرق الأوسط. تضم الجمعية أكثر من 1000 عضو، بما في ذلك شركات الاستشارات والشركات التي تضم أقسام داخلية للعلاقات العامة والمتخصصين في هذا القطاع. تأسست الجمعية في عام 2001 في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلتزم بقيادة النمو في قطاع التواصل والعلاقات العامّة وتعمل على وضع المعايير والأخلاقيات التي تحدد مسؤولية وعمل الشركات في هذا القطاع.

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