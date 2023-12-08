إل جي إلكترونيكس تكشف عن الهدايا الرائعة لعشاق الألعاب الإلكترونية في موسم العطلات

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- AETOSWire) يسر إل جي إلكترونيكس (إل جي) أن تساعدكم في موسم العطلات المشوق لتقدموا أجمل هدايا نهاية العام لعشاق الألعاب الإلكترونية في حياتكم. وتمنحكم بهذه المناسبة فرصةً رائعةً لنشر السعادة والأجواء الاحتفالية مع منتجاتها التي تمتاز بالصور الواضحة والحيوية الرائعة.
تقدم "إل جي" أحدث الإضافات إلى مجموعتها كي تعزز تجربة اللعب والترفيه، عبر شاشات LG SMART مقاس 32 و27 بوصة وأجهزة عرض الليزر CineBeam الرائعة مثل الجهاز المحمول الذكي والصغير PF510Q المزود بجهاز تحكم عن بُعد.
يُعد منح الهدايا لأحبتنا فرصةً لجلب السعادة إلى الأشخاص الأقرب إلينا ونشر مفهوم "الحياة جيدة" بين أفراد العائلة والأصدقاء والاحتفال من خلال لمحة بسيطة. ويسر شركة "إل جي" أن تقدم مع اقتراب العطلة الشتوية أحدث ابتكاراتنا المصممة خصيصاً لعشاق الألعاب الإلكترونية والترفيه، وتشمل شاشات "إل جي" الذكية وأجهزة عرض الليزر CineBeam بدقة 4K والتي توفر مستوى لا مثيل له من المتعة، مما يزود المشاهدين بفرصة اختبار المشاهد الظاهرة على الشاشة بأقرب ما يكون إلى الواقع.
تعمل شاشات LG SMART الجديدة المتوفرة بأحجام 31.5 و27 بوصة، على إعادة تعريف تجربة الألعاب الإلكترونية والإنتاجية. وعلى عكس الشاشات التقليدية، لا تتطلب هذه الشاشات المتطورة أي اتصال بالحاسوب، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات. وتتميز شاشات "إل جي" الذكية بتقنية IPS المتطورة والتي توفر ألواناً واقعية وتبايناً قوياً، كما تضم نظام تشغيل LG webOS 23 المبتكر، والذي يوفر الراحة المعززة لتشغيل الشاشة عن بُعد ومشاهدة المحتوى بسلاسة، مما يعزز بدوره الإنتاجية بالإضافة إلى تجربة اللعب أيضاً.
صُممت شاشات "إل جي" الذكية لعشاق الترفيه، وهي تدعم تقنية HDR 10، مما يجعلها شاشة عالية الأداء توفر صوراً دقيقة ونابضة بالحياة لتجربة بصرية غنية. وتضيف الشاشة بحجم 27 بوصة وتصميمها الخالي من الإطار من ثلاثة جوانب لمسة من البساطة الأنيقة إلى أي مساحة، مما يعزز تجربة المشاهدة لدى المستخدم.
تأتي أجهزة العرض الليزرية HU715Q وHU710P CineBeam 4K من "إل جي" بمفهوم جديد لتجربة السينما المنزلية. ويتميز جهاز العرض HU715Q Ultra Short Throw (UST) بتقنيات متطورة تشمل السطوع التلقائي والقدرة على إنشاء صورة بمقاس 100 بوصة عند وضعه على بعد 21.7 سم فقط من الحائط، مما يوفر جودة صور ممتازة مع تصميم مرن وصغير. بينما يوفر جهاز العرض HU710P صوراً أكثر سطوعاً ودرجات اللون الأسود الأكثر عمقاً، وذلك بفضل تقنية الليزر الهجين المطورة.
للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية أثناء التنقل دون القلق بشأن حجم الشاشة، يُعد جهاز العرض CineBeam PF510Q الذكي المحمول خفيف الوزن وصغير الحجم مع جهاز التحكم عن بُعد الحل الأكثر راحةً، مما يسمح للاعبين بتحويل أي مساحة إلى شاشة كبيرة ونسخ شاشة الهاتف الذكي وتعزيز العرض إلى ما بين 30 وحتى 120 بوصة وتصحيح الشاشة شبه المنحرفة تلقائياً.
استمتعوا بتجربة المشاهدة المذهلة هذا الشتاء مع عشاق الالعاب الإلكترونية في حياتكم عبر منحهم هدايا "إل جي" ومنتجاتها المبتكرة والمتطورة تقنياً التي ستلبي احتياجات العالم السريع من الرسومات الدقيقة وتجربة اللعب المذهلة. قدموا الهدايا التقنية التي تم تصميمها لتلبي احتياجات المستخدم وتركز على مفهوم "الحياة جيدة" وتهدف لنشر الدفء ورسم الابتسامة على وجوه الآخرين.
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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس
إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.
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