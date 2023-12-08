إل جي إلكترونيكس تكشف عن الهدايا الرائعة لعشاق الألعاب الإلكترونية في موسم العطلات

MENAFN - AETOSWire) يسر إل جي إلكترونيكس (إل جي) أن تساعدكم في موسم العطلات المشوق لتقدموا أجمل هدايا نهاية العام لعشاق الألعاب الإلكترونية في حياتكم. وتمنحكم بهذه المناسبة فرصةً رائعةً لنشر السعادة والأجواء الاحتفالية مع منتجاتها التي تمتاز بالصور الواضحة والحيوية الرائعة.

تقدم "إل جي" أحدث الإضافات إلى مجموعتها كي تعزز تجربة اللعب والترفيه، عبر شاشات LG SMART مقاس 32 و27 بوصة وأجهزة عرض الليزر CineBeam الرائعة مثل الجهاز المحمول الذكي والصغير PF510Q المزود بجهاز تحكم عن بُعد.

يُعد منح الهدايا لأحبتنا فرصةً لجلب السعادة إلى الأشخاص الأقرب إلينا ونشر مفهوم "الحياة جيدة" بين أفراد العائلة والأصدقاء والاحتفال من خلال لمحة بسيطة. ويسر شركة "إل جي" أن تقدم مع اقتراب العطلة الشتوية أحدث ابتكاراتنا المصممة خصيصاً لعشاق الألعاب الإلكترونية والترفيه، وتشمل شاشات "إل جي" الذكية وأجهزة عرض الليزر CineBeam بدقة 4K والتي توفر مستوى لا مثيل له من المتعة، مما يزود المشاهدين بفرصة اختبار المشاهد الظاهرة على الشاشة بأقرب ما يكون إلى الواقع.

تعمل شاشات LG SMART الجديدة المتوفرة بأحجام 31.5 و27 بوصة، على إعادة تعريف تجربة الألعاب الإلكترونية والإنتاجية. وعلى عكس الشاشات التقليدية، لا تتطلب هذه الشاشات المتطورة أي اتصال بالحاسوب، مما يجعلها مثالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات. وتتميز شاشات "إل جي" الذكية بتقنية IPS المتطورة والتي توفر ألواناً واقعية وتبايناً قوياً، كما تضم نظام تشغيل LG webOS 23 المبتكر، والذي يوفر الراحة المعززة لتشغيل الشاشة عن بُعد ومشاهدة المحتوى بسلاسة، مما يعزز بدوره الإنتاجية بالإضافة إلى تجربة اللعب أيضاً.

صُممت شاشات "إل جي" الذكية لعشاق الترفيه، وهي تدعم تقنية HDR 10، مما يجعلها شاشة عالية الأداء توفر صوراً دقيقة ونابضة بالحياة لتجربة بصرية غنية. وتضيف الشاشة بحجم 27 بوصة وتصميمها الخالي من الإطار من ثلاثة جوانب لمسة من البساطة الأنيقة إلى أي مساحة، مما يعزز تجربة المشاهدة لدى المستخدم.

تأتي أجهزة العرض الليزرية HU715Q وHU710P CineBeam 4K من "إل جي" بمفهوم جديد لتجربة السينما المنزلية. ويتميز جهاز العرض HU715Q Ultra Short Throw (UST) بتقنيات متطورة تشمل السطوع التلقائي والقدرة على إنشاء صورة بمقاس 100 بوصة عند وضعه على بعد 21.7 سم فقط من الحائط، مما يوفر جودة صور ممتازة مع تصميم مرن وصغير. بينما يوفر جهاز العرض HU710P صوراً أكثر سطوعاً ودرجات اللون الأسود الأكثر عمقاً، وذلك بفضل تقنية الليزر الهجين المطورة.



للاستمتاع بالألعاب الإلكترونية أثناء التنقل دون القلق بشأن حجم الشاشة، يُعد جهاز العرض CineBeam PF510Q الذكي المحمول خفيف الوزن وصغير الحجم مع جهاز التحكم عن بُعد الحل الأكثر راحةً، مما يسمح للاعبين بتحويل أي مساحة إلى شاشة كبيرة ونسخ شاشة الهاتف الذكي وتعزيز العرض إلى ما بين 30 وحتى 120 بوصة وتصحيح الشاشة شبه المنحرفة تلقائياً.



استمتعوا بتجربة المشاهدة المذهلة هذا الشتاء مع عشاق الالعاب الإلكترونية في حياتكم عبر منحهم هدايا "إل جي" ومنتجاتها المبتكرة والمتطورة تقنياً التي ستلبي احتياجات العالم السريع من الرسومات الدقيقة وتجربة اللعب المذهلة. قدموا الهدايا التقنية التي تم تصميمها لتلبي احتياجات المستخدم وتركز على مفهوم "الحياة جيدة" وتهدف لنشر الدفء ورسم الابتسامة على وجوه الآخرين.



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نبذة عن شركة إل جي الكترونيكس

إل جي إلكترونيكس هي شركة عالمية رائدة في الابتكار في مجال التكنولوجيا وإلكترونيات المستهلك، وتتواجد في كل بلدان العالم تقريباً، وتضم قوة عاملة دولية تصل لأكثر من 75000 شخص. وحققت شركات إل جي الأربع – الأجهزة المنزلية وحلول الهواء والترفيه المنزلي وحلول مكونات المركبات وحلول الأعمال – مبيعات عالمية تزيد عن 56 مليار دولار أمريكي في عام 2020. وشركة إل جي شركة رائدة في مجال تصنيع المنتجات الاستهلاكية والتجارية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية وحلول الهواء، والشاشات وروبوتات الخدمة ومكونات السيارات، وعلاماتها التجارية LG SIGNATURE و LG ThinQ الذكية هي أسماء مألوفة في جميع أنحاء العالم. تفضل بزيارة للحصول على آخر الأخبار.