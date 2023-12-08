تطلق Quectel سلسلة SG520B من الوحدات الذكية 5G Sub-6Ghz بوظائف الوسائط المتعددة القوية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، عن Quectel الجديد SG520B سلسلة من الوحدات الذكية 5G Sub-6GHz وWi-Fi 6E وBluetooth. تم تطوير سلسلة الوحدات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للوحدات الذكية التي يمكنها دعم ليس فقط الاتصال ولكن أيضًا مجموعة متنوعة من الوظائف، مثل قدرة الحوسبة الطرفية ومعالجة الرسومات والوسائط المتعددة وتشغيل الأجهزة الطرفية مثل شاشات العرض والكاميرات ولوحات اللمس. تتميز الوحدات بنظام تشغيل Android حديث ومدمج وتعتمد على معالج Qualcomm® QCM4490 ثماني النواة 64 بت من Qualcomm Technologies, Inc.

توفر خيارات اتصال خلوية شاملة بما في ذلك تغطية 2G و3G و4G و5G في جميع أنحاء العالم، مع LTE Cat 15 وكلا 5G Release 16 المستقل (SA) و5G غير المستقل (NSA)، وتوفر الوحدات 5G وLTE تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO). وهذا يمكّنهم من تلبية متطلبات السوق المتزايدة لمعدل البيانات المرتفع وموثوقية الارتباط للاتصالات اللاسلكية. إن استخدام هوائيات متعددة في تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO) عند طرف المستقبل في نفس الوقت وعلى نفس نطاق التردد يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويحسن سرعة البيانات.

صرح Norbert Muhrer، الرئيس وكبير مسؤولي الأمن، Quectel Wireless Solutions: "تعد سلسلة Quectel SG520B من الوحدات الذكية 5G Sub-6GHz وحدات قوية ومتعددة الاستخدامات ومثالية لتمكين وظائف الجهاز الغنية إلى جانب أداء اتصال لا مثيل له عبر خيارات خلوية وواي فاي وبلوتوث متعددة". "نرى إمكانات هائلة لسلسلة SG520B لدعم حالات الاستخدام في الأسواق الصناعية والمؤسساتية والمستهلكة التي تتطلب وظائف وسائط غنية مدعومة بمعالجة واتصال عاليي الأداء."

تشمل خيارات الاتصال الإضافية 2×2 MIMO Wi-Fi 6E وIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق متزامنة (DBS)، مع معدل بيانات يصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوحدات الذكية تقنية Bluetooth 5.2 وخيار جهاز استقبال نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) متعدد الكواكب للتطبيقات التي تتطلب إصلاحات سريعة ودقيقة في أي بيئة.

مصممة للتطبيقات الصناعية والاستهلاكية التي تتطلب معدلات بيانات عالية ودعمًا لوظائف الوسائط المتعددة القوية، وتشمل حالات الاستخدام النموذجية البوابات الذكية، ومعدات مقر العميل (CPE)، وأجهزة Mi-Fi، ومحطات نقاط البيع (POS)، وأجهزة تسجيل النقد، وكاميرات القيادة، واللافتات الرقمية، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي الصناعية وما إلى ذلك.

متوفرة في حزمة LGA قياس 42.5 مم × 56.5 مم × 2.95 مم، وتتمتع سلسلة SG520B بنطاق درجة حرارة تشغيل يتراوح بين -35 درجة مئوية ~ +75 درجة مئوية. ستدعم الوحدات NSA/SA بسرعات قصوى للوصلة الهابطة 5G تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية وسرعات للوصلة الصاعدة تصل إلى 900 ميجابت في الثانية. بالنسبة لعمليات نشر 5G NSA، ستدعم الوحدات الوصلة الهابطة بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية والوصلة الصاعدة بسرعة 550 ميجابت في الثانية، مرة أخرى اعتمادًا على المتغير الإقليمي المحدد. تدعم الوحدات أيضًا تشفير وفك تشفير الفيديو بدقة 1080 بكسل H.265/H.264.

نبذة عن Quectel

يدفعنا شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز على العملاء بشكل كبير، نحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء مدعومًا بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 محترف وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية و GNSS و Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

من خلال المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Qualcomm هي منتجات لـ Qualcomm Technologies, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.

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