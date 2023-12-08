تطلق Quectel سلسلة SG520B من الوحدات الذكية 5G Sub-6Ghz بوظائف الوسائط المتعددة القوية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعلن Quectel Wireless Solutions، المزود العالمي لحلول إنترنت الأشياء، عن Quectel الجديد SG520B سلسلة من الوحدات الذكية 5G Sub-6GHz وWi-Fi 6E وBluetooth. تم تطوير سلسلة الوحدات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للوحدات الذكية التي يمكنها دعم ليس فقط الاتصال ولكن أيضًا مجموعة متنوعة من الوظائف، مثل قدرة الحوسبة الطرفية ومعالجة الرسومات والوسائط المتعددة وتشغيل الأجهزة الطرفية مثل شاشات العرض والكاميرات ولوحات اللمس. تتميز الوحدات بنظام تشغيل Android حديث ومدمج وتعتمد على معالج Qualcomm® QCM4490 ثماني النواة 64 بت من Qualcomm Technologies, Inc.
توفر خيارات اتصال خلوية شاملة بما في ذلك تغطية 2G و3G و4G و5G في جميع أنحاء العالم، مع LTE Cat 15 وكلا 5G Release 16 المستقل (SA) و5G غير المستقل (NSA)، وتوفر الوحدات 5G وLTE تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO). وهذا يمكّنهم من تلبية متطلبات السوق المتزايدة لمعدل البيانات المرتفع وموثوقية الارتباط للاتصالات اللاسلكية. إن استخدام هوائيات متعددة في تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات المتعددة (MIMO) عند طرف المستقبل في نفس الوقت وعلى نفس نطاق التردد يقلل بشكل كبير من الأخطاء ويحسن سرعة البيانات.
صرح Norbert Muhrer، الرئيس وكبير مسؤولي الأمن، Quectel Wireless Solutions: "تعد سلسلة Quectel SG520B من الوحدات الذكية 5G Sub-6GHz وحدات قوية ومتعددة الاستخدامات ومثالية لتمكين وظائف الجهاز الغنية إلى جانب أداء اتصال لا مثيل له عبر خيارات خلوية وواي فاي وبلوتوث متعددة". "نرى إمكانات هائلة لسلسلة SG520B لدعم حالات الاستخدام في الأسواق الصناعية والمؤسساتية والمستهلكة التي تتطلب وظائف وسائط غنية مدعومة بمعالجة واتصال عاليي الأداء."
تشمل خيارات الاتصال الإضافية 2×2 MIMO Wi-Fi 6E وIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق متزامنة (DBS)، مع معدل بيانات يصل إلى 3.6 جيجابت في الثانية. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوحدات الذكية تقنية Bluetooth 5.2 وخيار جهاز استقبال نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) متعدد الكواكب للتطبيقات التي تتطلب إصلاحات سريعة ودقيقة في أي بيئة.
مصممة للتطبيقات الصناعية والاستهلاكية التي تتطلب معدلات بيانات عالية ودعمًا لوظائف الوسائط المتعددة القوية، وتشمل حالات الاستخدام النموذجية البوابات الذكية، ومعدات مقر العميل (CPE)، وأجهزة Mi-Fi، ومحطات نقاط البيع (POS)، وأجهزة تسجيل النقد، وكاميرات القيادة، واللافتات الرقمية، وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي الصناعية وما إلى ذلك.
متوفرة في حزمة LGA قياس 42.5 مم × 56.5 مم × 2.95 مم، وتتمتع سلسلة SG520B بنطاق درجة حرارة تشغيل يتراوح بين -35 درجة مئوية ~ +75 درجة مئوية. ستدعم الوحدات NSA/SA بسرعات قصوى للوصلة الهابطة 5G تصل إلى 2.5 جيجابت في الثانية وسرعات للوصلة الصاعدة تصل إلى 900 ميجابت في الثانية. بالنسبة لعمليات نشر 5G NSA، ستدعم الوحدات الوصلة الهابطة بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية والوصلة الصاعدة بسرعة 550 ميجابت في الثانية، مرة أخرى اعتمادًا على المتغير الإقليمي المحدد. تدعم الوحدات أيضًا تشفير وفك تشفير الفيديو بدقة 1080 بكسل H.265/H.264.
نبذة عن Quectel
يدفعنا شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً إلى تسريع ابتكار إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز على العملاء بشكل كبير، نحن مزود عالمي لحلول إنترنت الأشياء مدعومًا بالدعم والخدمات المتميزة. يحدد فريقنا العالمي المتنامي المكون من 5900 محترف وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية و GNSS و Wi-Fi وBluetooth بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
من خلال المكاتب الإقليمية والدعم في جميع أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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