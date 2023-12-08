شركة Bacardi تقلل البصمة الكربونية لإنتاج العبوات الزجاجية لأول مرة في صناعة المشروبات

(BUSINESS WIRE )-- نجحت شركة Bacardi العائلية المتخصصة في مجال المشروبات، في إكمال أول إنتاج تجاري في العالم لزجاجة المشروبات المعالجة بالهيدروجين في تجربة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

تعاونت Bacardi مع شركة صناعة الزجاج المتميزة، Hrastnik1860، لتقديم تقنية رائدة جديدة تعمل على تشغيل فرن تصنيع الزجاج باستخدام الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة، وبالقيام بذلك، فإنها تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث عادةً كمنتج ثانوي لعملية إنتاج العبوات الزجاجية.

تتطابق الزجاجة، المستخدمة لأغراض التجربة وهي زجاجة المشروبات ST-GERMAIN®‎ الشهيرة، في مظهرها مع الزجاجة المنتجة باستخدام الطرق التقليدية وستتوفر في المقاهي والمتاجر في الأسابيع المقبلة.

على مدار التجربة، التي أُنتج فيها 150000 من العبوات الزجاجية سعة 70 سنتيلتر الخاصة بالعلامة التجارية، ساهم الهيدروجين بأكثر من 60% من الوقود المستخدم في فرن تصنيع الزجاج، مما أدى إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتعدى 30%.

صرح Rodolfo Nervi، نائب رئيس قسم شؤون السلامة والجودة والاستدامة في Bacardi، قائلاً: "إن تجربة إنتاج الزجاج المنخفض الكربون هو مثال آخر على ريادة Bacardi في الصناعة بما يتواكب مع أفضل الممارسات البيئية". "سنستقي الدروس المستفادة من التجربة ونستخدمها للمساعدة في تشكيل مسار فعال لإنتاج الزجاج المعالج بالهيدروجين ورسم منهج يحتذي به الآخرون. فنحن لن نتمكن من إحداث تغيير جذري للتخلص من التأثيرات السلبية على البيئة إلا إذا اتخذت الصناعة برمتها خطوات فعالة في هذا الصدد."

أضاف Peter Čas، المدير التنفيذي في Hrastnik1860، قائلاً: "إن النجاح في إنتاج عبوات زجاجية متميزة منخفضة الانبعاثات على نطاق تجاري، بدون المساس بمستوى الجودة على الإطلاق، جعل كل هذا العمل الشاق يستحق العناء. وعلى غرار Bacardi، نحن ملتزمون بتقديم ابتكارات جديدة من شأنها خفض الانبعاثات مع الحفاظ على الجودة المتميزة. هذا، وتثبت هذه التكنولوجيا الثورية أن الشركتين يمكن أن يمدوا سبل التعاون بينهما لتحقيق هذا الهدف، ونحن الآن نتخذ الخطوات الأولى لطرح المنتج في السوق."

لتحقيق طموحها في أن تصبح شركة المشروبات العالمية الأكثر مسؤولية على الصعيد البيئي، تستثمر Bacardi باستمرار في الابتكارات الجديدة وتستكشف الفرص لاستخدام التكنولوجيا الرائدة الجديدة، هادفةً بذلك إلى المساعدة في تحقيق هدفها الأسمى المتمثل في تحقيق الصافي الصفري.

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نبذة عن Bacardi Limited

تعد Bacardi Limited هي أكبر شركة إنتاج مشروبات دولية خاصة متخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المشروبات على مستوى العالم، إذ تضم محفظة Bacardi Limited أكثر من 200 علامة تجارية، من ضمنها مشروب BACARDÍ®‎ ومشروب PATRÓN® ومشروب GREY GOOSE®‎ ومشروب DEWAR'S®‎ ومشروب BOMBAY SAPPHIRE®‎ ومشروب MARTINI®‎ ومشروب CAZADORES®‎ خالص بنسبة 100% وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة، ومنها مشروب D'USSÉ®‎ ومشروب ANGEL'S ENVY®‎ ومشروب ST-GERMAIN®‎. هذا، وتضم شركة Bacardi Limited العائلية هذه، التي تأسست منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياجو دي كوبا، بين جنباتها حاليًا ما يقرب من 9000 موظف وتدير منشآت إنتاج في 11 بلدًا ومنطقة وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 سوقًا. تشير Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك Bacardi International Limited. تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram أو X .

نبذة عن Hrastnik1860

تتمتع شركة Hrastnik1860، إحدى شركات Vaider Group، بأكثر من 160 عامًا من الخبرة في مجال صناعة الزجاج، كما أنها شريك عالمي في مجال تطوير وتصنيع المنتجات الزجاجية المتميزة. علاوةً على ذلك، تشتهر الشركة بإنتاج زجاجات ذات جودة عالية على الصعيد الفني، خصوصًا في مجال المشروبات، إلى جانب تقديمها حلولاً وخدمات شاملة، من البحث والتطوير والاستشارات وحتى التصميم المبتكر والنماذج الأولية والتصنيع والديكور وخدمات التسليم. هذا، وتشتهر منتجات Hrastnik1860 بلمعانها الكريستالي المثالي إضافةً إلى خلوها بالكامل من المعادن الثقيلة، وتتراوح ما بين التصميمات التقليدية إلى الحلول المبتكرة التي حازت على العديد من الجوائز المرموقة. تفضل بزيارة .

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