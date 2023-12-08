شركة Bacardi تقلل البصمة الكربونية لإنتاج العبوات الزجاجية لأول مرة في صناعة المشروبات

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- نجحت شركة Bacardi العائلية المتخصصة في مجال المشروبات، في إكمال أول إنتاج تجاري في العالم لزجاجة المشروبات المعالجة بالهيدروجين في تجربة أجريت في وقت سابق من هذا الشهر.
تعاونت Bacardi مع شركة صناعة الزجاج المتميزة، Hrastnik1860، لتقديم تقنية رائدة جديدة تعمل على تشغيل فرن تصنيع الزجاج باستخدام الهيدروجين كمصدر أساسي للطاقة، وبالقيام بذلك، فإنها تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي تنبعث عادةً كمنتج ثانوي لعملية إنتاج العبوات الزجاجية.
تتطابق الزجاجة، المستخدمة لأغراض التجربة وهي زجاجة المشروبات ST-GERMAIN® الشهيرة، في مظهرها مع الزجاجة المنتجة باستخدام الطرق التقليدية وستتوفر في المقاهي والمتاجر في الأسابيع المقبلة.
على مدار التجربة، التي أُنتج فيها 150000 من العبوات الزجاجية سعة 70 سنتيلتر الخاصة بالعلامة التجارية، ساهم الهيدروجين بأكثر من 60% من الوقود المستخدم في فرن تصنيع الزجاج، مما أدى إلى تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تتعدى 30%.
صرح Rodolfo Nervi، نائب رئيس قسم شؤون السلامة والجودة والاستدامة في Bacardi، قائلاً: "إن تجربة إنتاج الزجاج المنخفض الكربون هو مثال آخر على ريادة Bacardi في الصناعة بما يتواكب مع أفضل الممارسات البيئية". "سنستقي الدروس المستفادة من التجربة ونستخدمها للمساعدة في تشكيل مسار فعال لإنتاج الزجاج المعالج بالهيدروجين ورسم منهج يحتذي به الآخرون. فنحن لن نتمكن من إحداث تغيير جذري للتخلص من التأثيرات السلبية على البيئة إلا إذا اتخذت الصناعة برمتها خطوات فعالة في هذا الصدد."
أضاف Peter Čas، المدير التنفيذي في Hrastnik1860، قائلاً: "إن النجاح في إنتاج عبوات زجاجية متميزة منخفضة الانبعاثات على نطاق تجاري، بدون المساس بمستوى الجودة على الإطلاق، جعل كل هذا العمل الشاق يستحق العناء. وعلى غرار Bacardi، نحن ملتزمون بتقديم ابتكارات جديدة من شأنها خفض الانبعاثات مع الحفاظ على الجودة المتميزة. هذا، وتثبت هذه التكنولوجيا الثورية أن الشركتين يمكن أن يمدوا سبل التعاون بينهما لتحقيق هذا الهدف، ونحن الآن نتخذ الخطوات الأولى لطرح المنتج في السوق."
لتحقيق طموحها في أن تصبح شركة المشروبات العالمية الأكثر مسؤولية على الصعيد البيئي، تستثمر Bacardi باستمرار في الابتكارات الجديدة وتستكشف الفرص لاستخدام التكنولوجيا الرائدة الجديدة، هادفةً بذلك إلى المساعدة في تحقيق هدفها الأسمى المتمثل في تحقيق الصافي الصفري.
تعرف على المزيد عن Bacardi والتزاماتها البيئية والاجتماعية والتزامات الحوكمة، وتوافق أهدافها مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، على .
اشرب دائمًا بمسؤولية.
نبذة عن Bacardi Limited
تعد Bacardi Limited هي أكبر شركة إنتاج مشروبات دولية خاصة متخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المشروبات على مستوى العالم، إذ تضم محفظة Bacardi Limited أكثر من 200 علامة تجارية، من ضمنها مشروب BACARDÍ® ومشروب PATRÓN® ومشروب GREY GOOSE® ومشروب DEWAR'S® ومشروب BOMBAY SAPPHIRE® ومشروب MARTINI® ومشروب CAZADORES® خالص بنسبة 100% وغيرها من العلامات التجارية الرائدة والناشئة، ومنها مشروب D'USSÉ® ومشروب ANGEL'S ENVY® ومشروب ST-GERMAIN®. هذا، وتضم شركة Bacardi Limited العائلية هذه، التي تأسست منذ أكثر من 161 عامًا في سانتياجو دي كوبا، بين جنباتها حاليًا ما يقرب من 9000 موظف وتدير منشآت إنتاج في 11 بلدًا ومنطقة وتبيع علاماتها التجارية في أكثر من 160 سوقًا. تشير Bacardi Limited إلى مجموعة شركات Bacardi، بما في ذلك Bacardi International Limited. تفضل بزيارة أو تابعنا على LinkedIn أو Instagram أو X .
نبذة عن Hrastnik1860
تتمتع شركة Hrastnik1860، إحدى شركات Vaider Group، بأكثر من 160 عامًا من الخبرة في مجال صناعة الزجاج، كما أنها شريك عالمي في مجال تطوير وتصنيع المنتجات الزجاجية المتميزة. علاوةً على ذلك، تشتهر الشركة بإنتاج زجاجات ذات جودة عالية على الصعيد الفني، خصوصًا في مجال المشروبات، إلى جانب تقديمها حلولاً وخدمات شاملة، من البحث والتطوير والاستشارات وحتى التصميم المبتكر والنماذج الأولية والتصنيع والديكور وخدمات التسليم. هذا، وتشتهر منتجات Hrastnik1860 بلمعانها الكريستالي المثالي إضافةً إلى خلوها بالكامل من المعادن الثقيلة، وتتراوح ما بين التصميمات التقليدية إلى الحلول المبتكرة التي حازت على العديد من الجوائز المرموقة. تفضل بزيارة .
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