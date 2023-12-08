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إحالة 92 وسيطا عقاريا للجهات المختصة

12/8/2023 4:21:58 AM
(MENAFN- Al Watan) باشرت الهيئة العامة للعقار عددًا من البلاغات، إضافة لعمليات تم رصدها ومتابعتها، أسفرت عن إحالة 92 وسيطاً عقارياً للجهات المختصة؛ وذلك لوجود حالات اشتباه لعمليات احتيال مالي، موضحةً أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية على البلاغات المرصودة لإحالتها إلى الجهات المختصة.
وأكدت "هيئة العقار" أنها تعمل على الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الإلكترونية، والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات، وممارسات الوساطة الرقمية، والاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة، أو من خلال الاتصال على الرقم (199011)، إضافة إلى عمل الفرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة، التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت، ومن نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، إلى جانب الحملات الرقابة التي تشارك فيها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل.
ودعت الهيئة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية إلى الامتثال لقواعد "نظام الوساطة العقارية"، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات، حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ورفع جودة التعاملات العقارية، وتقديم خدمة للوسطاء العقاريين والمستفيدين، والإسهام في استدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع شفافية السوق العقاري.

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