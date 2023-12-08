استهداف المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد بعدّة صواريخ

(MENAFN
- Palestine News Network )
بغداد/PNN- قال مصدران أمنيان إن المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، تعرّضت لعدة صواريخ، فجر اليوم الجمعة.
وكان قد سُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار تدعو الناس إلى الاحتماء، وفقاً لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قبل مصدر مطلع.
ولم يرد المتحدثون باسم السفارة بعد على طلبات التعليق.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي للسفارة قد تم تفعيلها أو ما إذا كانت هناك أضرار.
وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.
ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية اليوم الجمعة، والذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
(رويترز)
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