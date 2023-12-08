استهداف المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد بعدّة صواريخ

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد/PNN- قال مصدران أمنيان إن المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد، تعرّضت لعدة صواريخ، فجر اليوم الجمعة.

وكان قد سُمع دوي انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وانطلقت صفارات الإنذار تدعو الناس إلى الاحتماء، وفقاً لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من مكان الحادث تم التحقق منها من قبل مصدر مطلع.

ولم يرد المتحدثون باسم السفارة بعد على طلبات التعليق.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي للسفارة قد تم تفعيلها أو ما إذا كانت هناك أضرار.

وتعرضت القوات الأمريكية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوما منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأمريكية اليوم الجمعة، والذي وقع حوالي الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

(رويترز)



