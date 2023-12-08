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حالة الطقس: غائم جزئي وأمطار متفرقة ليلا

12/8/2023 4:20:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.


فيما يكون يوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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