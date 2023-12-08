حالة الطقس: غائم جزئي وأمطار متفرقة ليلا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.
فيما يكون يوم الأحد غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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