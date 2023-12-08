أكسيوس: مصر حذّرت إسرائيل من خرق في العلاقات لو أجبر سكان غزة على الهروب إلى سيناء

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- نشر موقع“أكسيوس” تقريراً لمراسله في تل أبيب باراك رافيد قال فيه إن مصر حذرت إسرائيل من“تعطيل” العلاقات لو هرب الفلسطينيون إلى سيناء نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وذلك نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وأضاف الموقع أن التحذير جاء في ضوء العلاقات القريبة بين مصر وإسرائيل، وخاصة الجيش والاستخبارات، في مراحل الحرب الحالية، بما في ذلك محاولة الإفراج عن الرهائن.

وتنظر مصر إلى الحرب في غزة كتهديد للأمن القومي، وتريد منع اللاجئين الفلسطينيين من اجتياز الحدود إلى أراضيها. وبحسب الأونروا، فقد تم تهجير نسبة 85% من سكان القطاع، أي حوالي 1.9 مليون نسمة حتى تاريخ 3 كانون الأول/ديسمبر. وقتل على الأقل 17.700 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب أرقام وزارة الصحة في غزة.

وعبّرت مصر والأردن والسلطة الوطنية، ومنذ الأيام الأولى من الحرب، عن محاولة إسرائيل دفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر، بدون أن تسمح لهم بالعودة مرة ثانية. ونفى المسؤولون الإسرائيليون هذا في أحاديثهم العلنية والخاصة مع المصريين، زاعمين أن فلسطينياً سُمح له بمغادرة القطاع للعلاج سيسمح له بالعودة إليه.

ووسّع الجيش الإسرائيلي، في بداية الأسبوع، من عملياته في جنوب القطاع، وركّز على مدينة خان يونس، التي يعتقد الجيش أن قادة“حماس” فيها. ومنذ اندلاع القتال في المدينة فرّ الكثير من سكانها باتجاه رفح القريبة من الحدود مع مصر. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمة بمنبر أسبين الأمني بالعاصمة واشنطن، إنه“سيكون من غير المناسب، ومناقض للقانون الدولي” لو شرد المدنيون في غزة إلى مصر. و”هذه ليست الطريقة للتعامل مع النزاع، ويجب ألا يعاقَب المدنيون الفلسطينيون، ويجب عدم مغادرتهم مناطقهم”.

وكان شكري في واشنطن، يوم الخميس، مع عدد من وزراء الخارجية العرب للقاء وزير الخارجية أنطوني بلينكن، ومناقشة الحرب في غزة.

وقال ضياء رشوان، مدير

الهيئة العامة للاستعلامات، يوم الخميس، إن تشريد الفلسطينيين من غزة إلى سيناء“خط أحمر” لمصر، ولن تسمح باجتيازه مهما كانت التداعيات.

ورفض المسؤولون المصريون التعليق على هذه القصة. وقال المسؤولون الإسرائيليون إن المسؤولين المصريين، بمن فيهم العسكريون وفي الاستخبارات، أخبروا نظراءهم في الجيش وشين بيت بشعورهم بالقلق من تداعيات أي عملية عسكرية في جنوب غزة.

وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين إن المصريين قلقون من اجتياز الفلسطينيين الحاجز الحدودي إلى سيناء. وقال مسؤول إسرائيلي إن المسؤولين المصريين أخبروا نظراءهم الإسرائيليين بقلقهم من هروب المسلحين من غزة إلى مصر. وهو ما قد يخلق أزمة خطيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل، حسبما قال المسؤولون الإسرائيليون.

وقال مسؤول أمريكي إن مصر عبّرت عن نفس مظاهر القلق، وأكد أن المسؤولين المصريين حذّروا من“تعطّل” في العلاقات لو حدث هذا.