“كتائب القسام”: مقتل جندي أسير إثر محاولة إسرائيلية لتحريره

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت“كتائب القسام”، اليوم الجمعة، إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول لجندي أسير، ما أدى لمقتله ومقتل وإصابة عدد من أفراد القوة في اشتباك بين الجانبين.
وقالت“القسام”، في بيان عبر منصة“تلغرام”:“فجر اليوم، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة”.
وأضافت أنه“تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”.
وبحسب البيان:“تدخل الطيران الحربي (الإسرائيلي) وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم”.
وتابعت:“أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”.
ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الواقعة وبيان“كتائب القسام” حتى اللحظة.
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