“كتائب القسام”: مقتل جندي أسير إثر محاولة إسرائيلية لتحريره

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت“كتائب القسام”، اليوم الجمعة، إفشال محاولة قوة إسرائيلية الوصول لجندي أسير، ما أدى لمقتله ومقتل وإصابة عدد من أفراد القوة في اشتباك بين الجانبين.

وقالت“القسام”، في بيان عبر منصة“تلغرام”:“فجر اليوم، أفشل مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام محاولة صهيونية للوصول إلى أحد الأسرى الصهاينة”.

وأضافت أنه“تم اكتشاف قوة صهيونية خاصة أثناء محاولتها التقدم لتحرير أحد أسرى العدو والاشتباك معها، مما أدى إلى مقتل وإصابة أفراد القوة”.

وبحسب البيان:“تدخل الطيران الحربي (الإسرائيلي) وقصف المكان بسلسلة من الغارات للتغطية على انسحابهم”.

وتابعت:“أدى الاشتباك إلى مقتل الجندي الأسير ساعر باروخ (25 عاماً)، ويحمل بطاقة رقم 207775032، والسيطرة على بندقية أحد الجنود وجهاز الاتصال الخاص بالقوة الخاصة”.

ولم يصدر تعليق فوري من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الواقعة وبيان“كتائب القسام” حتى اللحظة.



