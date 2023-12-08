مجلس الأمن يبتّ في دعوة من أجل وقف إطلاق النار في غزة تحت ضغط غوتيريش

MENAFN - Palestine News Network ) الأمم المتحدة/PNN- يبتّ مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، تحت ضغط الأمين العام للأمم المتحدة، في دعوة إلى“وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في قطاع غزة، في عملية تصويت غير محسومة النتائج في ظل أوضاع دبلوماسية مشحونة.

ووجه أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن استخدم فيها المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية التي تتيح له“لفت انتباه” المجلس إلى ملف“يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر”، في أول تفعيل لهذه المادة منذ عقود.

وكتب في رسالته أنّه“مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم وجود ملاجئ، أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهياراً كاملاً وشيكاً للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلاً (تقديم) مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة”، مجدداً دعوته إلى“وقف إطلاق نار إنساني” لتفادي“تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة”.

يطالب مشروع القرار بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذراً من“الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع”

وعلق المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك بالقول:“نأمل أن يأخذ مجلس الأمن بندائه”، مشيراً إلى أن الأمين العام تحدث، منذ الأربعاء، مع وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني ديفيد كاميرون، ومع عدد من الدول العربية.

وبموازاة حملة القصف المدمر التي باشرتها إسرائيل رداً على هجوم غير مسبوق لحركة“حماس”، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أوقع 1200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين بحسب السلطات الإسرائيلية، تشن الدولة العبرية، منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، هجوماً برياً واسع النطاق في القطاع الفقير والمحاصر تماماً، ما أدى إلى استشهاد 17177 شخصاً، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

ويعاني القطاع من نقص المواد الغذائية والماء والوقود والأدوية، في وقت نزح 1,9 مليون شخص، أي 85% من سكانه، وسط دمار وأضرار طالت نصف مساكنه.

وعلى إثر رسالة غوتيريش غير المسبوقة، أعدّت الإمارات العربية المتحدة مشروع قرار يطرح للتصويت على مجلس الأمن، الجمعة، على ما أفادت الرئاسة الإكوادورية للمجلس.

واجب“منع وقوع الفظاعات”

ويطالب مشروع القرار، في نسخته الأخيرة، بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذراً من“الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.

كما يدعو النص المقتضب إلى“حماية المدنيين” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

غير أن نتيجة التصويت غير مضمونة، بعدما رفض مجلس الأمن، في الأسابيع التي تلت اندلاع الحرب، أربعة مشاريع قرارات.

وخرج المجلس عن صمته أخيراً، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، باعتماده قراراً دعا إلى“هدنات وممرات إنسانية” في قطاع غزة، وليس إلى“وقف إطلاق نار”.

وتعتبر الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، أن إصدار قرار جديد لمجلس الأمن“لن يكون مفيداً في المرحلة الراهنة”، وذلك بعدما عارضت أحد مشاريع القرارات السابقة ورفضت باستمرار فكرة وقف إطلاق نار.

كالامار: القانون الدولي يرتب على الولايات المتحدة، وكل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واجباً واضحاً بمنع وقوع الفظاعات

وقال مساعد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الخميس:“موقفنا لم يتغير، نعتقد أن أفضل ما يمكن القيام به من أجلنا جميعاً... هو أن ندع الدبلوماسية المتكتمة تتواصل في الكواليس، نعتقد أن هذا أفضل أمل لمحاولة تحسين الوضع ميدانياً ومن أجل المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن”.

من جهتها، علقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، في بيان، أن“القانون الدولي يرتب على الولايات المتحدة، وكل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، واجباً واضحاً بمنع وقوع الفظاعات”.

وتابعت:“لا يمكن أن يكون هناك أي تبرير لمواصلة عرقلة عمل ذي مغزى في المجلس يهدف إلى وقف إراقة دماء المدنيين والانهيار الكامل للنظام الإنساني وفظاعات أسوأ من ذلك ستنجم عن تفكك النظام العام وحركات النزوح الجماعي”.

من جهته قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور:“نأمل حقاً أن يصادق مجلس الأمن على هذا القرار، وينصت إلى الموقف الشجاع والمبدئي للأمين العام”.

في المقابل، ندد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بخطوة غوتيريش، واتهمه، الأربعاء، بأنه يشكل“خطراً على السلام العالمي”.

(أ ف ب)